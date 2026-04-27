El PP critica el "neosanchismo" de Cotrina: "Su proyecto es el ataque a Guardiola"

El PP de Extremadura ha cargado este lunes contra el "neosanchismo" que, a su juicio, representa la nueva etapa del PSOE regional bajo el liderazgo de Álvaro Sánchez Cotrina. El portavoz de los populares extremeños, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al nuevo secretario general socialista que abandone la "crispación política", ponga fin al "aquelarre" contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, y acepte su mano tendida para construir región.

Sánchez Juliá ha comparecido en rueda de prensa en Mérida tras el Congreso Regional del PSOE celebrado este pasado fin de semana, una cita que ha cerrado el proceso interno abierto en el socialismo extremeño y que ha situado a Cotrina al frente de la organización. Para el PP, el cónclave ha evidenciado el intento de instalar en Extremadura una estrategia alineada con Ferraz, marcada, por el "ataque" a Guardiola y por el "paseíllo incesante de sanchistas" durante la cita congresual.

El portavoz popular se ha referido así a la presencia en el congreso socialista de dirigentes como José Luis Rodríguez Zapatero, Pilar Alegría o Rebeca Torró, y ha reclamado a Cotrina que "no haga mucho caso a Zapatero". También le ha pedido que anteponga los intereses de Extremadura a los del "sanchismo" en cuestiones como la continuidad de la central nuclear de Almaraz o la financiación autonómica. "No se puede soplar y sorber", ha señalado.

Europa Press

Mano tendida frente a la crispación

Sánchez Juliá ha defendido que, tras el acuerdo de gobierno con Vox, la "tensión política" ha pasado en Extremadura y se abre una nueva etapa marcada por la estabilidad. En ese contexto, ha invitado al PSOE a ejercer una oposición responsable, alejada del no por el no, que no trate de dividir la región ni se base en el ataque permanente a la presidenta de la Junta.

El dirigente popular ha enlazado ese mensaje con el discurso pronunciado por María Guardiola en su toma de posesión del pasado viernes, que ha definido como una intervención "cargada de ilusión", "muy emocional" y de "profundo calado institucional y político". Según ha subrayado, la presidenta ha ofrecido una mano tendida para construir, unir y seguir reivindicando "lo que es justo" para Extremadura con el "diálogo por bandera".

El PP ha insistido en que no ha utilizado nunca el insulto y ha reclamado acabar con "el desprecio constante" y con la crispación. A juicio de Sánchez Juliá, el PSOE tiene mucho camino por andar después de un congreso que, según ha afirmado, ha supuesto un "aquelarre" contra Guardiola y una cita para "repartirse unos cargos".

Hay gobierno para rato

El portavoz regional del PP ha sostenido que el PSOE no ha mostrado un proyecto alternativo para Extremadura más allá del "ataque" a María Guardiola. Frente a ello, ha defendido que la presidenta cuenta con estabilidad parlamentaria tras el pacto con Vox y ha lanzado un mensaje de continuidad: "Hay gobierno para rato".

Fotogalería | La toma de posesión de María Guardiola como presidenta, en imágenes /

Preguntado por la estructura del nuevo Gobierno regional, Sánchez Juliá ha recordado que la norma establece un plazo de cinco días desde la toma de posesión para su definición y que es la presidenta de la Junta quien tiene plena potestad para decidirla. Al mismo tiempo, ha rehusado entrar en especulaciones sobre los posibles nombres que ocuparán las diferentes consejerías.

"No vamos a entrar en especulaciones de nombres. Esto es un proyecto encabezado por la presidenta María Guardiola y ella tomará las mejores decisiones para Extremadura", ha remarcado.

La "prioridad nacional" del acuerdo con Vox

Sánchez Juliá también se ha pronunciado sobre el concepto de "prioridad nacional" recogido en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Extremadura. El portavoz popular ha defendido que "lo que está escrito, escrito está y no es interpretable" y ha asegurado que ese principio inspira un pacto que ha definido como "totalmente legal" y orientado a favorecer el arraigo en la comunidad.

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"No es un acuerdo excluyente, sino que prioriza, que suma y que no habla de nacionalidades", ha concluido.