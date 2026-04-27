El PSOE de Extremadura creará un comité jurídico para vigilar retrocesos en derechos tras el pacto PP-Vox

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, pondrá en marcha un comité técnico jurídico para analizar las medidas que puedan derivarse del acuerdo de gobierno entre PP y Vox, especialmente aquellas que, a juicio de los socialistas, puedan afectar a derechos ciudadanos o a la participación en el padrón municipal. La decisión se ha tomado en la primera reunión de la nueva Ejecutiva regional, que el propio Cotrina ha presentado como una dirección "valiente, inteligente y con voluntad de decirle a los extremeños que vamos a ganar".

En rueda de prensa, Cotrina ha señalado que el PSOE sale de su congreso regional "con fuerza" y con el propósito de centrar el debate político en Extremadura. "Se acabó el cuento de estar nacionalizando la política", ha afirmado, antes de defender que los socialistas pondrán encima de la mesa las cosas del comer y las decisiones que afectan directamente a la ciudadanía. Promete ejercer una oposición "leal", pero también "contundente".

Vigilancia jurídica

El dirigente socialista ha explicado que el partido reunirá a responsables jurídicos de ámbito nacional, autonómico y local para estudiar cada iniciativa del nuevo Ejecutivo regional. Según ha indicado, el objetivo es actuar "cada vez que se intente meter la mano en un censo" y contar con "la contundencia y la visión de los juristas" para determinar "hasta dónde hay que poner pie en pared" si el PSOE entiende que se vulneran derechos de los extremeños.

Cotrina ha vinculado esta respuesta al contenido del pacto entre PP y Vox y ha acusado a María Guardiola de asumir al dedillo los planteamientos de la extrema derecha tras aceptar la Vicepresidencia de Desregulación. "No solo compra las propuestas que toda Europa ha rechazado sino que les da rango de consejería", afirma Sánchez Cotrina, con el único fin de destruir el diálogo social.

Una Ejecutiva "con fuerza"

El PSOE ha enmarcado esta primera reunión de la nueva Ejecutiva en una etapa de reactivación interna tras el congreso regional. Cotrina ha asegurado que el partido ha hecho "una profunda reflexión" para "hacer las cosas bien" y replantear sus objetivos con un proyecto "convincente, sólido" y orientado a que los extremeños puedan desarrollar vidas plenas en la comunidad.

Primera reunión de la Ejecutiva del PSOE de Extremadura, con Álvaro Sánchez Cotrina al frente. / PSOE de Extremadura

Además, ha afirmado que la nueva dirección no se quedará en la militancia, sino que pretende salir a las calles y activar de nuevo a la organización territorial. "El PSOE ha vuelto, con firmeza y con las convicciones intactas", ha subrayado.

Presión sobre el nuevo Gobierno

Cotrina también ha reclamado al PP y Vox que aclaren cuanto antes la composición del nuevo Ejecutivo regional. "Si ya han acordado, ¿a qué están esperando?", ha planteado, aludiendo al plazo que vence este miércoles.

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El PSOE, ha añadido, estará "vigilante" y responderá "con contundencia" ante un acuerdo que ha calificado como "de vergüenza", aunque ha asegurado que los socialistas estarán disponibles para apoyar aquello que consideren positivo para Extremadura. "Nos tendrán en lo que sea bueno para nuestra tierra", ha concluido.