Avisos meteorológicos
El tiempo cambia en Extremadura: aviso amarillo este martes por lluvias y tormentas
Las temperaturas máximas subirán ligeramente este lunes en el sur de la comunidad antes de un descenso generalizado el martes
Extremadura afronta un inicio de semana marcado por el ambiente cálido, la nubosidad variable y un cambio de tiempo que dejará chubascos y tormentas generalizadas este martes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana avisos amarillos en varios puntos de la comunidad, en una jornada en la que las precipitaciones ganarán protagonismo durante la segunda mitad del día.
Permanecerán en aviso amarillo el norte de la provincia de Cáceres, Villuercas y Montánchez y La Siberia, donde podrán acumularse hasta 15 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Además, las tormentas podrían ir acompañadas de fuertes rachas de viento.
Para este lunes, la previsión apunta a cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas y algo de nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, mientras que las máximas no variarán en el norte y subirán ligeramente en el sur. El viento soplará del este, flojo en general.
En cuanto a las capitales, Badajoz registrará una mínima de 13 grados y una máxima de 31, mientras que en Cáceres los termómetros oscilarán entre los 13 y los 29 grados.
Jornada del martes
El cambio más acusado llegará el martes, con intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos y chubascos generalizados en la segunda mitad del día, débiles o moderados y acompañados de tormenta. Aemet tampoco descarta la presencia de algo de calima. Un aviso amarillo por tormentas implica previsión de tormentas fuertes y, por el carácter local de estos fenómenos, no se descarta que puntualmente puedan alcanzar mayor intensidad.
Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y las máximas bajarán. En Badajoz se esperan 15 grados de mínima y 30 de máxima, y en Cáceres, 15 y 27 grados. El viento soplará del sur y sureste, flojo en general, y girará al oeste por la tarde.
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