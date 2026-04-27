Volar sin descanso desde África y quedar atrapado en un nido tapiado: denuncian la destrucción masiva de colonias en Extremadura

Un vencejo puede pasar casi un año entero en el aire, sin posarse ni siquiera para dormir. Cruza continentes, esquiva temporales, regresa desde África cuando llega la primavera y vuelve al mismo lugar en el que nació o en el que crió el año anterior. Pero esta vez, al llegar a Extremadura, uno de esos ejemplares se encontró con el nido tapiado por una red colocada para impedir que las aves volvieran a criar. Quedó atrapado.

Ese caso, documentado en Almendralejo, resume la denuncia que SEO/BirdLife ha lanzado tras detectar en las últimas semanas la destrucción de unos 800 nidos de vencejos y otras aves protegidas en solo tres actuaciones en edificios públicos de Extremadura. La organización teme, además, que la cifra real sea mucho mayor y que cientos o miles de parejas migratorias puedan quedarse esta primavera sin sacar adelante sus puestas.

Los casos señalados se han localizado en la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo, el instituto Maestro Juan Calero de Monesterio y el colegio público de Aliseda, aunque la entidad advierte de que podrían existir más actuaciones similares en otros puntos de la región. En estas colonias crían especies como vencejos, aviones comunes, golondrinas y cigüeñas blancas, todas ellas protegidas.

Colonias arrasadas en edificios públicos

SEO/BirdLife ha subrayado que la mayoría de los casos detectados se han producido en edificios públicos, una circunstancia que considera especialmente grave porque implica a administraciones, centros educativos y espacios que deberían actuar como ejemplo en la protección del patrimonio natural urbano.

"Hemos identificado tres edificios, todos públicos, pero podría haber muchos más. Posiblemente cientos o miles de parejas de aves migratorias como aviones comunes, golondrinas y vencejos comunes como el de la imagen no podrán sacar adelante este año sus puestas de reproducción", ha denunciado la organización.

El problema, según la entidad conservacionista, no se limita a la retirada de los nidos. En varios puntos se han instalado después redes, cables o planchas metálicas para impedir que las aves vuelvan a ocupar sus lugares de cría. SEO/BirdLife asegura que ya ha constatado cómo los ejemplares, tras regresar de su migración, permanecen posados en las inmediaciones sin poder recuperar sus colonias.

"Un golpe muy duro" para especies en declive

El delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet, ha advertido del impacto que estas actuaciones pueden tener sobre especies que ya atraviesan una situación delicada. "Posiblemente cientos o miles de parejas de aves migratorias como aviones comunes, vencejos y golondrinas no podrán sacar adelante este año sus puestas de reproducción, lo que supone un golpe muy duro para estas especies protegidas, que además llevan años en declive", ha señalado.

La organización recuerda que los nidos de estas aves están protegidos durante todo el año, incluso cuando no están ocupados. Las golondrinas, los aviones, los vencejos y las cigüeñas blancas están amparados por la Directiva Europea de Aves, la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Convenio de Berna. Además, figuran en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, lo que obliga a prestarles una atención particular por su valor científico, ecológico y su grado de amenaza.

La retirada de nidos, solo como excepción

SEO/BirdLife insiste en que la retirada de nidos solo puede autorizarse en casos muy concretos y debidamente justificados, por motivos de seguridad o salubridad pública. Incluso en esos supuestos, la organización sostiene que la medida debe ser puntual y proporcionada, y que en ningún caso puede convertirse en una forma de impedir la nidificación.

La entidad ha denunciado que, en los casos conocidos en Extremadura, no se han aplicado alternativas suficientes antes de eliminar los nidos o bloquear las zonas de cría. Por eso ha reclamado una revisión de las autorizaciones excepcionales concedidas en la comunidad autónoma.

SEO/BirdLife se ha dirigido a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura para solicitar una reunión urgente con la Junta y abordar la magnitud de las actuaciones denunciadas, evaluar medidas inmediatas de protección y reclamar garantías para el cumplimiento de la normativa.

Redes, cables y aves atrapadas

La organización ha advertido de que la colocación de elementos antinidificación puede agravar el problema. En Almendralejo, SEO/BirdLife ha documentado el caso de un vencejo atrapado en una red instalada para impedir el acceso a los nidos. La imagen, según la entidad, evidencia el riesgo directo que suponen estas barreras para aves que regresan de sus rutas migratorias y buscan exactamente los mismos huecos, cornisas o estructuras donde criaron antes.

"Volvía, como vuelve cada año, para criar en España", ha indicado SEO/BirdLife sobre el vencejo atrapado tras su llegada desde África.

La organización ha explicado que estos animales tienen una fuerte fidelidad a sus colonias y regresan a los mismos enclaves cada temporada. Por eso, cuando encuentran bloqueados sus lugares de cría, no siempre pueden recolocarse con facilidad ni iniciar una nueva reproducción en otro punto.

Petición de información a la Junta

La gravedad de los casos ha llevado a SEO/BirdLife a pedir a la Junta de Extremadura información ambiental sobre el número y alcance de las autorizaciones excepcionales concedidas para eliminar nidos durante los últimos años. También ha solicitado conocer los motivos alegados y la justificación de la supuesta inexistencia de alternativas.

La ONG denuncia que, hasta la fecha, ninguna de las actuaciones denunciadas ha sido paralizada ni se ha ordenado la retirada de los elementos colocados para impedir la nidificación. "Es inadmisible que colegios, ayuntamientos e incluso la propia administración ambiental estén dando ejemplo de eliminación de nidos urbanos en lugar de promover alternativas de convivencia", ha afirmado Cardalliaguet.

El delegado de SEO/BirdLife ha añadido que con estas actuaciones se está expulsando a las aves de los entornos urbanos y perdiendo un aliado natural frente a los insectos. "Miles de aves están siendo expulsadas de pueblos y ciudades, perdiendo además a uno de los mejores aliados naturales contra los insectos y mosquitos, que estas especies consumen en grandes cantidades", ha concluido.

Soluciones frente a la suciedad

SEO/BirdLife admite que muchas de las actuaciones se justifican por problemas de suciedad o por obras de rehabilitación, pero insiste en que en la mayoría de los casos existen soluciones compatibles con la conservación de los nidos. La organización recuerda que desde hace años informa a particulares y administraciones sobre sistemas sencillos que permiten reducir hasta un 80% la suciedad asociada a los nidos de algunas especies. También existen bandejas individuales para nidos aislados y empresas especializadas que pueden instalar estos elementos de forma rápida.

La entidad defiende que estas medidas deberían aplicarse de forma prioritaria cuando se plantee retirar nidos por motivos de higiene. En el caso de obras, reclama una planificación adecuada para compatibilizar la rehabilitación de edificios con la presencia de fauna protegida.

Campaña SOSNidos

La denuncia se enmarca en la campaña SOSNidos, que SEO/BirdLife desarrolla desde 2020 para llamar la atención sobre la destrucción de nidos y aportar soluciones para proteger a las aves urbanas. La campaña responde a las numerosas denuncias ciudadanas que la organización recibe cada año, muchas relacionadas con obras en edificios o con molestias que podrían resolverse sin eliminar colonias.

A través de esta iniciativa, SEO/BirdLife ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que informe y denuncie cualquier actuación contra nidos de aves protegidas en sus municipios. La organización defiende que la convivencia es posible y que la conservación de la fauna urbana debe integrarse en la gestión de edificios públicos y privados.

La entidad ha editado además la guía Fauna silvestre y edificios: Guía técnica para conservar y fomentar la biodiversidad en obra nueva y edificación, dirigida a profesionales del sector, administraciones y propietarios. El objetivo es ofrecer criterios para compatibilizar la conservación del patrimonio construido con la protección de la biodiversidad que habita en él.