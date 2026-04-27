Fin del bloqueo
Vox garantiza un gobierno estable en Extremadura y advierte de que el pacto "se va a cumplir"
Ángel Pelayo Gordillo afirma que los presupuestos de 2026 serán la primera tarea del nuevo Ejecutivo y asegura que el acuerdo con el PP permitirá a Extremadura "cambiar de rumbo"
Vox ha asegurado este lunes que su entrada en el nuevo Ejecutivo autonómico garantizará en Extremadura un gobierno "estable y duradero". El diputado regional Ángel Pelayo Gordillo ha afirmado que la comunidad afronta una nueva semana "importante y decisiva", en la que se conocerá la estructura de la Junta, y ha subrayado que el pacto alcanzado con el PP "se va a cumplir".
Gordillo ha situado el acuerdo de gobernabilidad como el instrumento que debe permitir a Extremadura abrir una nueva etapa política, con "un cambio de rumbo" y un Ejecutivo centrado en "solucionar los problemas de los extremeños". Según ha señalado, las negociaciones han durado "lo necesario para llegar a un buen acuerdo", aunque ha reconocido que la región necesita ya un gobierno "con rapidez".
Vox en el Gobierno
El nuevo Ejecutivo de María Guardiola incorporará a Vox con una vicepresidencia, que asumirá también la nueva Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia. Esa responsabilidad recaerá en el líder regional de la formación, Óscar Fernández. Además, Vox gestionará la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, cuyo titular ya está cerrado. Gordillo no ha querido adelantar el nombre, por respeto a María Guardiola y el resto de consejeros del nuevo gobierno.
Según Gordillo, la formación tiene "perfectamente claras" las competencias que asumirá. En cuanto se conozca la estructura del Ejecutivo y los consejeros tomen posesión de sus cargos, ha añadido, "lo demás es inmediato" porque "hay que ponerse a trabajar".
Presupuestos de 2026
El diputado autonómico ha defendido que el nuevo Gobierno debe ponerse en marcha cuanto antes para que "Extremadura de una vez despegue, progrese y cambie de rumbo". Entre las primeras tareas, ha situado la elaboración de los presupuestos autonómicos para 2026, que son "absolutamente necesarios".
El pacto entre PP y Vox también incluye el regreso de Ángel Pelayo Gordillo al Senado como representante por designación autonómica. Para ello, el popular Laureano León deberá renunciar a su acta en la Cámara Alta.
Gordillo ha señalado que, cuando corresponda, jurará el cargo en el pleno del Senado para adquirir de nuevo la condición plena de senador. Según ha defendido, continuará trabajando por Extremadura, que, ha dicho, es lo que siempre ha hecho durante el tiempo en el que ha formado parte de este órgano de representación.
- Robo en el Museo Arqueológico de Badajoz: los ladrones se llevan 'El Tesoro de Villanueva', 149 monedas de oro de los siglos XVIII y XIX
- Los dos jóvenes colombianos detenidos por el último tiroteo en Badajoz están acusados de tentativa de homicidio y pertenencia a grupo criminal
- Nuevo tiroteo en Badajoz: varias personas se enfrentan a tiros en el parque del Rivillas
- Intervienen armas de fuego en la investigación por el último tiroteo en Badajoz
- Investigan si los detenidos por el último tiroteo de Badajoz son sicarios y llevaban armas de guerra
- La primera carrera con Formación Dual de la historia de la Universidad de Extremadura podría estudiarse en Badajoz
- Se puede llegar alto desde Extremadura': Verónica Blanco, la alumna del IES San Fernando de Badajoz que representará a la región en las Becas Europa Santander
- ¿Qué hacer este fin de semana en Badajoz? Estos son los planes y eventos con conciertos, teatro y literatura