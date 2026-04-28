Alertan de salmonela en dos lotes de moringa ecológica distribuidos en Extremadura

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de salmonella spp. en dos lotes de moringa ecológica de procedencia alemana de la marca El Granero, cuya distribución inicial ha alcanzado a Extremadura y a buena parte del país. El organismo ha recomendado a las personas que tengan estos productos en su domicilio que se abstengan de consumirlos.

El aviso tiene un carácter preventivo y busca evitar riesgos para los consumidores mientras las autoridades sanitarias verifican la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La alerta ha sido comunicada a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), el mecanismo utilizado para trasladar este tipo de incidencias alimentarias.

Dos lotes afectados

La AESAN ha tenido conocimiento de la incidencia tras una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha. Los productos afectados son dos lotes de moringa ecológica comercializados a temperatura ambiente.

El primero es el lote 10C4 de Moringa bio, con fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2027, vendido en envase de 90 cápsulas y con un peso de 36 gramos. El segundo es el lote MO260635 de Moringa bio, de la marca El Granero integral, con fecha de caducidad del 30 de junio de 2027 y formato de 150 gramos.

La recomendación de la agencia es clara: quienes tengan alguno de estos lotes en casa no deben consumirlo. La alerta afecta únicamente a los productos y lotes identificados, por lo que resulta importante comprobar la información del envase antes de tomar cualquier decisión.

Distribución

Según la información disponible, la distribución inicial de los productos afectados se ha realizado en Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja, Canarias, Aragón y Cantabria.

La AESAN ha señalado, no obstante, que no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Por ello, el aviso se ha trasladado a las autoridades competentes para comprobar que los productos afectados sean retirados de los puntos de venta.

En el caso extremeño, la alerta tiene especial interés para los consumidores que hayan adquirido este tipo de productos ecológicos o complementos alimentarios en establecimientos especializados, herbolarios, supermercados o canales de venta donde pueda haberse distribuido la marca.

Qué es la salmonela

La salmonela es una bacteria que puede estar presente en alimentos contaminados y provocar una infección gastrointestinal. La salmonelosis suele manifestarse con síntomas como diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza, aunque la evolución depende de cada persona y de su estado de salud previo.

En la mayoría de los casos, los cuadros son digestivos y evolucionan sin complicaciones graves, pero las autoridades sanitarias aconsejan actuar con prudencia, especialmente en personas mayores, menores, embarazadas o personas con el sistema inmunitario debilitado. Por eso, la recomendación oficial es no consumir los lotes afectados aunque el producto no presente cambios visibles de aspecto, olor o sabor.

Recomendación sanitaria

La AESAN ha explicado que la información ya ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI para verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

En caso de haber consumido alguno de estos productos y presentar sintomatología compatible con salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, se aconseja acudir a un centro de salud. La medida busca facilitar una atención temprana y evitar complicaciones, sin generar alarma entre los consumidores.