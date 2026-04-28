Extremadura busca el mejor bar para ver el Mundial: la afición también se juega en la barra

El Mundial empieza mucho antes de que ruede el balón. Empieza en la mesa que se reserva siempre, en la televisión que se ve mejor desde la esquina, en la caña de la previa, en el grito que se escapa antes de tiempo y en ese silencio raro que cruza el bar cuando la pelota se queda parada en el área. En Extremadura, donde el fútbol también se vive en peñas, terrazas, casas de cultura y barras de pueblo, una nueva iniciativa busca ahora poner nombre a esos lugares donde la afición se reúne para ver los partidos como si el estadio quedara a unos metros.

Mega Casino ha puesto en marcha una campaña para identificar el bar con la mejor afición para ver el Mundial en Extremadura. La propuesta invita a los aficionados a nominar sus locales de referencia antes de una fase posterior de votación que determinará qué establecimiento representará a la comunidad a nivel nacional. El plazo de nominaciones permanecerá abierto hasta el 8 de mayo, según la nota de prensa remitida por la organización.

La iniciativa llega en la cuenta atrás de un Mundial con dimensiones inéditas. La Copa del Mundo de 2026 se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, será la primera organizada de forma conjunta por tres países y estrenará formato ampliado con 48 selecciones y 104 partidos. FIFA sitúa el inicio del torneo el 11 de junio de 2026 y la final el 19 de julio, en una edición que multiplicará horarios, jornadas y oportunidades para que los bares vuelvan a convertirse en una segunda grada.

El bar como grada extremeña

La campaña no pone el foco en los estadios, sino en los espacios donde buena parte de la afición vive realmente el fútbol. En Extremadura, esa escena tiene mucho de costumbre compartida: el bar del barrio, el local de siempre en el pueblo, la peña que se llena cuando juega España o ese establecimiento que sabe que en día grande conviene reforzar la barra y subir el volumen de la televisión.

La nota de prensa subraya precisamente ese papel de los bares como punto de encuentro durante el fútbol, con rituales que se repiten en cada partido: la previa, el sitio habitual, las reacciones compartidas y el ambiente colectivo que convierte cada jugada en una experiencia común. La iniciativa busca, según sus promotores, identificar los locales más representativos de cada comunidad y ofrecer una radiografía de cómo se vive el Mundial lejos del estadio.

En clave extremeña, la propuesta permite mirar al fútbol desde abajo, desde esos bares que sostienen conversación, quinielas improvisadas y discusiones de alineación entre cafés, refrescos y rondas. No se trata solo de ver un partido, sino de reconocer una forma de convivencia que en muchos municipios funciona como punto de reunión intergeneracional.

España debutará el 15 de junio

El calendario también ayuda a preparar el ambiente. España debutará en el Mundial el 15 de junio ante Cabo Verde, en Atlanta, dentro del grupo H, según el calendario oficial publicado por FIFA. Ese primer partido será uno de los momentos llamados a llenar bares y terrazas en Extremadura, especialmente si la selección avanza en un torneo que, por su ampliación, tendrá más equipos, más eliminatorias y una duración de más de un mes.

El campeonato tendrá una fase de grupos más amplia y un volumen de partidos inédito, lo que abre un escenario especialmente propicio para la hostelería. Habrá más días de fútbol, más franjas horarias y más selecciones capaces de movilizar a comunidades de aficionados. En una región con fuerte cultura de bar y con una hostelería muy ligada a la vida diaria de barrios y pueblos, el Mundial puede convertirse en una cita de actividad social más allá del resultado deportivo.

Nominaciones hasta mayo

Los aficionados podrán proponer sus bares favoritos a través de la web habilitada para la campaña. Una vez cerrado el plazo de nominación, se abrirá una fase de votación entre los locales seleccionados para elegir el bar con la mejor afición de toda España. La campaña cuenta además con el respaldo de Joan Capdevila, exjugador de la selección española y campeón del mundo, que participa como embajador de la iniciativa.

La elección servirá para medir algo que rara vez aparece en las estadísticas del fútbol: dónde se vive mejor un partido. En Extremadura, la respuesta puede estar en una capital, en una cabecera comarcal o en un pequeño municipio donde cada cita de la selección llena el mismo bar desde hace años. La competición, esta vez, no se jugará solo en Norteamérica. También tendrá su propio pulso en las barras extremeñas.