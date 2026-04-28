Foro Nuclear desvincula los expedientes de la CNMC a Almaraz y otras centrales del apagón y niega problemas de seguridad

Foro Nuclear ha defendido que los expedientes sancionadores abiertos por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a varios titulares de centrales nucleares no guardan relación con el apagón registrado el 28 de abril de 2025 ni con cuestiones vinculadas a la seguridad de las instalaciones. Según la organización, las actuaciones del regulador se circunscriben a fechas distintas y a aspectos relacionados con el cumplimiento de procedimientos operativos, las ofertas al mercado eléctrico y las paradas motivadas por criterios de mercado.

Criterios técnicos

La entidad ha subrayado que las centrales nucleares han operado “siempre con un criterio técnico correcto” en la generación o absorción de potencia reactiva para el control de la tensión de red. En este sentido, Foro Nuclear sostiene que las plantas han atendido las necesidades del sistema eléctrico manteniéndose dentro de los márgenes técnicos y de seguridad de sus equipos comunicados al operador del sistema.

El comunicado llega después de que la CNMC informara la semana pasada de la incoación de 35 nuevos expedientes sancionadores por posibles infracciones detectadas en el marco de la investigación sobre el apagón del 28 de abril de 2025. Entre ellos figura un expediente calificado como “muy grave” a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, sociedad participada por Iberdrola, Endesa y Naturgy, titular de la central nuclear de Almaraz, una instalación estratégica para el sistema eléctrico español y especialmente relevante para Extremadura.

El motivo

En concreto, el regulador investiga una posible infracción del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, relativa a una reducción de producción o suministro sin autorización o al incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad. La CNMC considera que estos indicios podrían constituir una infracción “muy grave”, aunque la apertura del expediente no implica todavía una sanción ni prejuzga el resultado final de la investigación.

Foro Nuclear también ha advertido de la situación económica que, a su juicio, atraviesan las centrales nucleares por una carga fiscal que califica de “desproporcionada”. La organización señala que esta presión dificulta la viabilidad de las plantas cuando caen los precios del mercado eléctrico, especialmente en periodos de alta producción renovable, y afirma que si los precios muy bajos se mantienen de forma sostenida, las instalaciones pueden no cubrir siquiera impuestos y tasas.

En ese contexto, la patronal nuclear explica que los operadores han presentado ofertas como cualquier otro agente del mercado eléctrico y que las centrales han tenido que realizar reducciones de carga o paradas puntuales durante los últimos años. Según Foro Nuclear, estas situaciones se han producido cuando las instalaciones no han resultado casadas en el mercado eléctrico ni han sido requeridas por el Operador del Sistema.

La organización añade que las posibles paradas de centrales por razones de mercado son comunicadas con antelación a Red Eléctrica de España. Foro Nuclear atribuye a Red Eléctrica la decisión final sobre estas situaciones, al señalar que es el operador del sistema quien determina si ordena o no el funcionamiento de las instalaciones en el sistema de restricciones técnicas, habiéndolo requerido para algunas centrales del parque nuclear y no para otras.

Conforme a normativa

Foro Nuclear insiste en que todas las paradas se han realizado conforme a la normativa del Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo lo previsto en las autorizaciones de explotación y notificándose de acuerdo con los procedimientos establecidos. La entidad recalca que estas operaciones forman parte de la operativa habitual de las plantas y se comunican a los organismos e instituciones competentes.

Por último, la patronal sostiene que las centrales han mantenido en todo momento condiciones técnicas y de seguridad plenamente adecuadas. Con este posicionamiento, Foro Nuclear busca separar los expedientes conocidos ahora de cualquier problema de seguridad nuclear y enmarca las actuaciones investigadas en el funcionamiento ordinario del mercado eléctrico y en la situación económica que afecta al parque nuclear español.