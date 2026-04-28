María Guardiola también apura los plazos para nombrar a los consejeros del nuevo gobierno

María Guardiola también apurará los plazos para nombrar a los consejeros. La presidenta tomó posesión el pasado viernes y el horizonte de cinco días al que aludió el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, se cumple este miércoles sin que aún se haya hecho pública la nueva composición del Consejo de Gobierno.

Ni el Estatuto de Autonomía ni la Ley del Gobierno de Extremadura recogen límites temporales para completar la formación del Ejecutivo. Ambas normas regulan el proceso de investidura —con un plazo máximo de dos meses—, pero dejan en manos del presidente la designación de los miembros del Consejo Gobierno y la organización de las consejerías, que se realiza mediante decreto publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Nuevo organigrama

En la práctica, estos pasos suelen resolverse en pocos días por razones de operatividad administrativa, ya que la estructura del Gobierno determina el reparto de competencias y el funcionamiento ordinario de la Junta. Tras las elecciones autonómicas de 2023, la presidenta tomó posesión el 17 de julio y el decreto de estructura del Gobierno se aprobó el día 21, apenas cuatro días después.

El reparto de competencias en el nuevo gobierno de coalición de PP y Vox en Extremadura obligará a remodelar el organigrama que María Guardiola ha mantenido desde 2023. La formación de Santiago Abascal gestionará la Vicepresidencia de Desregulación, Familia y Servicios Sociales y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, que incluyen áreas hoy distribuidas en varios departamentos.

Abel Bautista, Mercedes Morán, Francisco Ramírez y, en menor medida, Sara García Espada o Victoria Bazaga, deberán reajustar sus carteras en el Consejo de Gobierno. Por áreas de gestión, Vox se queda con servicios sociales, inclusión, infancia y familia, juventud y cooperación internacional al desarrollo dentro de su vicepresidencia; a lo que hay que sumar agricultura y ganadería, PAC, regadíos e infraestructuras rurales, caza, pesca, acuicultura, tauromaquia y medio natural en su otra consejería.

Javier Vendrell Camacho

"Saben ustedes perfectamente que cuando la presidenta María Guardiola tenga esa configuración y esa estructura de gobierno, pues será ella la que indudablemente nos comunique y nos informe a todos de cómo va a ser esa estructura de Gobierno. Saben ustedes también, que está en plazo, que son cinco días, y con lo cual no hay nada más que criticar o que decir", ha explicado este martes al respecto Teresa Tortonda, diputada Grupo Popular en la Asamblea, tras la Junta de Portavoces.

Tortonda ha respondido así a las críticas del PSOE y Unidas por Extremadura, que han consdiderado "tremendo" que una semana después de la investidura, aún no conozca la estructura del nuevo gobierno.

Críticas del PSOE y Unidas

"Hemos corrido mucho para la investidura en el anfiteatro de Mérida, pero desde luego corremos poco para conformar Gobierno y que la oposición haga su trabajo, que no es ni más ni menos que controlar la labor del Ejecutivo", ha lamentado la portavoz socialista, Piedad Álvarez, para añadir después que teme que esta sea "la seña de identidad" de la nueva legislatura, en alusión a la "falta de transparencia y esa falta de respeto".

En ese sentido, De Miguel ha criticado que Guardiola "no tiene prisa en publicar la estructura de gobierno", para que las consejerías "vuelvan a empezar a funcionar a pleno rendimiento y a dejar atrás la parálisis que lleva esta tierra acumulada de seis meses", ha dicho.

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"Nos parece tremendo que ella haya sido investida la semana pasada y que a día de hoy no se sepa cómo se va a configurar el Gobierno", ha criticado De Miguel, quien ha avanzado que Unidas por Extremadura va a preguntar por el coste de la ceremonia de investidura de María Guardiola la pasada semana.