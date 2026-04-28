El sindicato PIDE rechaza que los colegios extremeños formen gratis a universitarios en prácticas

El sindicato del profesorado PIDE ha llamado a los colegios extremeños a no acoger a universitarios en prácticas mientras los docentes que se encargan de guiarlos, supervisarlos y evaluarlos no reciban una compensación económica. La organización considera que esta tarea supone una responsabilidad añadida y que no puede depender solo de la buena voluntad de los centros.

PIDE ha lanzado este mensaje después de que la Consejería de Educación haya publicado la resolución para seleccionar centros donde los estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria puedan realizar sus prácticas externas.

Una reclamación que viene de lejos

El sindicato recuerda que en 2010 impulsó una campaña para que se reconociera el trabajo de los profesores que tutorizaban a alumnos de la UEx en prácticas. Según el sindicato, aquella iniciativa recibió un apoyo "masivo" de los centros educativos extremeños y consiguió que los docentes volvieran a cobrar por esa labor.

La gratificación, sin embargo, solo se mantuvo durante dos años. Después fue retirada por la Universidad de Extremadura, "a pesar de que ésta sigue cobrando al alumnado la matrícula de las prácticas".

El sindicato ha sido contundente: "La Universidad de Extremadura y otras universidades en colaboración con la Consejería de Educación, que no valora a sus trabajadores, siguen pretendiendo que trabajemos gratis". Al tratarse de una participación voluntaria, el sindicato defiende que "los docentes y los centros no debemos participar".

Las peticiones

PIDE insta a recuperar una gratificación para los profesores que acompañan a estos alumnos durante sus prácticas en los centros educativos y reclama además que esa tarea cuente como mérito en la carrera docente y que los tutores, así como sus hijos, puedan acceder gratis a la matrícula en la UEx para seguir formándose.

El sindicato considera que la Consejería de Educación no debe pasar por alto el esfuerzo que hacen los centros cuando reciben a estudiantes universitarios. A su juicio, formar a futuros maestros dentro de las aulas extremeñas exige tiempo, seguimiento y responsabilidad.