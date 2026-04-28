La sociedad civil del norte extremeño exige “sin más demoras” avanzar en el Tren Ruta de la Plata

La Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura y la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Extremadura han reclamado al Ministerio de Transportes que ponga fin a los retrasos en la tramitación de la conexión ferroviaria Plasencia-León, tras la reunión mantenida este martes en Madrid por el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, con diputados socialistas en el Congreso. Ambas entidades consideran que el estudio de viabilidad encargado por el Ministerio debía estar resuelto el pasado mes de febrero y advierten de que Extremadura no puede seguir acumulando demoras en una infraestructura que consideran clave para su futuro.

"No más excusas"

El portavoz de la Alianza Territorial MSU-Norte de Extremadura, Francisco Martín, y el presidente de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Extremadura, Ángel Caballero, han pedido “no más retrasos, no más excusas” en el estudio de viabilidad de la conexión ferroviaria Plasencia-León. Según han señalado, Extremadura volvió a perder más de 1.000 habitantes en 2025, mientras que la provincia de Cáceres ha perdido más de 33.300 desde el cierre del tren Ruta de la Plata, una cifra que comparan con “el cierre de 113 localidades”. Los representantes de ambos colectivos sostienen que la reapertura del eje ferroviario del oeste peninsular es una herramienta esencial para combatir la despoblación y vertebrar el territorio.

Martín y Caballero han defendido que la viabilidad del Tren Ruta de la Plata no puede analizarse únicamente desde criterios económicos, ya que, a su juicio, existen razones sociales, territoriales, estratégicas y de movilidad que justifican su recuperación. En este sentido, han afirmado que la línea permitiría articular el oeste peninsular, aliviar el modelo ferroviario centralizado en Madrid y ofrecer una respuesta a las necesidades de defensa, cohesión territorial y lucha contra el vaciamiento demográfico.

Agravio

Las entidades han reclamado “ya” un informe positivo del estudio de viabilidad y la licitación del estudio informativo de trazado entre Plasencia y Salamanca, con el objetivo de avanzar hacia la reapertura del Tren Ruta de la Plata en el horizonte de 2035. Aunque aseguran que no se oponen a los estudios que el Ministerio de Transportes deba realizar por imperativo legal o europeo, rechazan que estos trámites se eternicen mientras otros corredores ferroviarios reciben inversiones millonarias.

En su comunicado, MSU-Norte y la Asociación de Amigos del Ferrocarril han comparado la situación del oeste peninsular con el impulso dado al Corredor Mediterráneo, donde, según han indicado, se han licitado más de 8.000 millones de euros en los últimos ocho años y se han ejecutado obras por 2.900 millones en 2024 y 2025. “Para el Corredor Mediterráneo, impulso y miles de millones de euros, y para el Oeste, retrasos y más retrasos en los estudios previos. Cuando se quiere se puede”, han señalado Francisco Martín y Ángel Caballero.

Ambos representantes han criticado también la falta de respuesta del Gobierno central a la petición de reunión formulada hace más de un año por una veintena de organizaciones sociales, empresariales, vecinales y turísticas. Aquella solicitud, encabezada por el presidente de la Federación Empresarial Placentina, Pedro Castro, y por el portavoz de MSU-Norte, Francisco Martín, planteaba un encuentro en Plasencia o en Madrid con el secretario de Estado de Transportes para abordar los asuntos ferroviarios de Extremadura. “No se puede gobernar sin escuchar a la sociedad civil”, han advertido desde ambas entidades tras recordar que siguen esperando contestación.

Petición a la Junta

Por último, MSU-Norte y la Asociación de Amigos del Ferrocarril han pedido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y a los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea que dialoguen, alcancen acuerdos e impulsen la reapertura del Tren Ruta de la Plata en 2035. Los colectivos consideran que abrir la frontera norte ferroviaria de Extremadura y articular el oeste peninsular beneficiaría a más de 11 millones de habitantes y supondría una oportunidad histórica para la región.