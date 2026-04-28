Transportes amplía el plazo del estudio de viabilidad del tren Ruta de la Plata

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene en marcha la redacción del Estudio de Viabilidad de la conexión ferroviaria Plasencia-León, una actuación clave dentro del corredor de la Ruta de la Plata. El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha trasladado el estado de los trabajos a varios diputados socialistas de las provincias por las que discurre este corredor ferroviario, según recoge la nota difundida por el departamento ministerial.

El estudio constituye el paso previo al eventual Estudio Informativo y, conforme a la Ley del Sector Ferroviario, incluye un análisis inicial de alternativas. Entre esas opciones se contemplan tanto propuestas de carácter estratégico como la posibilidad de mantener la situación actual, además de un estudio de la demanda y un análisis coste-beneficio para valorar la actuación desde una perspectiva socioeconómica.

Los primeros trabajos se han centrado en identificar los condicionantes existentes en el entorno del trazado, una fase que ha requerido solicitar información a los municipios afectados. Transportes reconoce que las respuestas de muchos ayuntamientos se han demorado, lo que ha obligado a ampliar el plazo inicialmente previsto para el contrato de redacción del estudio de viabilidad.

Pese a esos retrasos, el Ministerio señala en un comunicado que ya han finalizado los trabajos relacionados con el análisis de antecedentes, el estudio del trazado de la antigua línea clausurada y la identificación de condicionantes. La fase actual se concentra en el análisis de la demanda potencial del corredor y en la definición de las diferentes alternativas que podrían plantearse para recuperar la conexión ferroviaria entre Plasencia y León.

El departamento que dirige Óscar Puente subraya la importancia del estudio de demanda para evaluar la viabilidad de la actuación. Para ello, se ha desarrollado una amplia campaña de encuestas y recopilación de información dirigida a viajeros, cargadores y transportistas, con el fin de caracterizar de forma precisa los posibles flujos de personas y mercancías.

Elevada implicación

Según Transportes, este proceso ha exigido una elevada implicación de los principales agentes del sector y se ha prolongado más de lo previsto. La necesidad de completar la recopilación y validación de la información obtenida ha motivado una nueva ampliación del plazo del contrato, al considerarse imprescindible para garantizar la solidez de los resultados del estudio.

El Ministerio afirma que continúa avanzando “de manera decidida” en la elaboración del documento, con una planificación basada en criterios técnicos. El objetivo, según el departamento, es impulsar actuaciones alineadas con las necesidades reales del territorio y favorecer una movilidad sostenible y eficiente tanto para viajeros como para el transporte de mercancías.

Siguiente paso

Una vez concluida la redacción del Estudio de Viabilidad, el documento será remitido al Consejo Asesor del Ministerio para que emita el informe preceptivo. Ese trámite será determinante antes de que pueda plantearse el siguiente paso administrativo para una infraestructura largamente reivindicada por los territorios del oeste peninsular y especialmente relevante para Extremadura.