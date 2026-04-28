La UEx crea el instituto INIDE con 54 investigadores para llevar la ciencia del deporte a clubes y federaciones

La Universidad de Extremadura (UEx) ha creado el Instituto Universitario de Investigación e Innovación en el Deporte (INIDE), un centro con 54 investigadores que busca trasladar el conocimiento académico al trabajo diario de clubes, federaciones, deportistas, entrenadores y empresas del sector.

El nuevo instituto, presentado oficialmente este martes en la Facultad de Ciencias del Deporte del campus de Cáceres, está dirigido por el profesor Rafael Timón Andrada y nace para ordenar la investigación físico-deportiva que ya se desarrolla en la universidad y convertirla en soluciones aplicadas a la salud, la educación y el rendimiento.

La iniciativa pretende funcionar como puente entre la investigación y quienes pueden utilizarla: federaciones, clubes, empresas del sector, profesionales del deporte y administraciones públicas.

"INIDE pretende ser un punto de referencia a nivel regional y nacional. Es difícil encontrar en un mismo espacio tal cantidad de recursos tecnológicos y de equipamiento para la investigación en el deporte, tanto desde el punto de vista de la salud como del rendimiento", ha destacado Timón.

Un enfoque integral

El instituto está integrado por investigadores de distintas facultades de la UEx y por siete grupos de investigación: BIOERGON LAB, FESAED, AFyCAV, ACAFYDE, GAEDAF, ADICODE y GOERD. Esa suma de equipos permitirá abordar el deporte desde una perspectiva interdisciplinar, combinando áreas como la fisiología, la educación física, la psicología y la tecnología aplicada.

La estructura se organiza en cuatro grandes líneas: salud y actividad física; rendimiento deportivo; educación y formación; y psicología comportamental en el deporte. A partir de ellas se articulan ocho unidades de investigación que cubren distintos ámbitos relacionados con la actividad física, el deporte y el bienestar.

"Pretendemos aportar un servicio a la sociedad para que sepan que, a través de contratos y convenios con la universidad, pueden recibir asesoramiento científico, técnico y tecnológico las empresas del sector físico-deportivo y las federaciones deportivas", ha señalado el director del instituto.

Más transferencia y más alianzas

INIDE también quiere reforzar alianzas con clubes, federaciones, empresas y administraciones para formar a profesionales, mejorar servicios y contribuir al diseño de políticas públicas basadas en evidencia científica.

Durante la presentación, el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte, Tomás García Calvo, ha recordado que el instituto "lleva gestándose hace años" y ha definido INIDE como una muestra de investigación "transversal y cooperativa". También ha subrayado la proyección de la ciencia del deporte en la UEx en España y en el ámbito internacional.

El vicerrector de Investigación y Transferencia, José María Carvajal González, ha animado a los institutos universitarios de la UEx a potenciar la internacionalización para captar recursos, especialmente a través de alianzas como EU GREEN y el Instituto Panda. También ha incidido en la necesidad de reforzar la calidad de estos centros mediante procesos de seguimiento y mejora.

En el acto inaugural han participado además Noelia Rodríguez Campos, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, y Santiago Amaro Barril, director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

Tecnología para medir y mejorar

La jornada se ha completado con una conferencia magistral de Carlos Balsalobre Fernández, investigador y doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, bajo el título "Tecnologías aplicadas a las Ciencias del Deporte".

Balsalobre, científico en la Universidad Autónoma de Madrid, está reconocido por sus trabajos sobre tecnología aplicada al deporte. Es creador de My Jump Lab, una suite de aplicaciones validadas científicamente para monitorizar el rendimiento físico, y ha publicado estudios sobre entrenamiento de fuerza y salud en revistas de alto impacto.