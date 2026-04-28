UGT amenaza con movilizaciones en Extremadura contra el pacto PP-Vox: "Si tenemos que estar en la calle, lo vamos a hacer"

UGT Extremadura ha celebrado este martes en Mérida el acto de entrega de los XV Premios Primero de Mayo, una cita marcada por el pacto PP-Vox para la gobernabilidad de la región y por el rechazo del sindicato a un acuerdo que, según su secretaria general, Patrocinio Sánchez, "criminaliza" a los migrantes, "recorta" la cooperación y "deja en manos" de la ultraderecha derechos de los "más vulnerables".

La presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recibido la insignia de oro y ha dedicado el reconocimiento al fallecido Guillermo Fernández Vara, expresidente de la Junta y líder del PSOE extremeño durante más de 15 años. Calvo ha situado la distinción en un momento en el que "está en juego la idea de igualdad" y ha advertido de que fórmulas como la prioridad nacional no encajan en un Estado constitucional de derechos.

UGT ofrecerá diálogo al nuevo Ejecutivo

Antes del comienzo del acto, Patrocinio Sánchez ha asegurado que el sindicato estará "muy pendiente" del desarrollo del pacto y denunciará todo aquello que considere contrario a la Constitución o lesivo para los derechos de la ciudadanía.

"Estamos muy preocupados por el pacto", ha señalado, defendiendo que UGT ofrecerá al nuevo Gobierno regional "diálogo y concertación social para intentar llegar a los máximos acuerdos posibles", aunque ha advertido de que el sindicato se situará "enfrente" y no se descartan movilizaciones: "Si tenemos que estar en la calle, también lo vamos a hacer".

El mensaje llega en la antesala del Primero de Mayo, jornada para la que UGT Extremadura ha llamado a una participación "masiva" con el objetivo de reclamar que los derechos laborales "no se retrasen".

Calvo recuerda a Vara

El otro gran foco del acto ha estado en la entrega de la insignia de oro a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, quien ha recordado que Fernández Vara recibió este mismo galardón el pasado año y ha subrayado lo que significa para "tantos hombres y mujeres de esta tierra" y para quienes fueron sus "compañeros de camino".

"Es muy difícil que pasen días sin acordarme de él", ha señalado Calvo, que ha asegurado que esta distinción supone para ella "dos premios en uno": el que le concede UGT Extremadura y el de "ir detrás de Guillermo".

"Está en juego la idea de igualdad"

Calvo ha situado el premio en un contexto político en el que tanto en España como en el mundo "está en juego la idea de igualdad", porque existen "combatientes", "luchadores por la desigualdad", que ya no ocultan sus posiciones.

Preguntada por fórmulas como la prioridad nacional incluidas en el acuerdo entre PP y Vox, Calvo ha sostenido que, si esas ideas se materializan, el Estado "reaccionará" porque dispone de mecanismos legales. Entre ellos ha citado la Ley de Igualdad de Trato, además de la protección constitucional y las directivas europeas traspuestas al ordenamiento español.

La presidenta del Consejo de Estado ha asegurado que la propia evolución del concepto de prioridad nacional, que según ha dicho se ha ido modulando y redefiniendo por ambas formaciones durante los últimos días, demostraría que esa idea "no se puede albergar en un Estado constitucional de derechos".

Seis reconocimientos sindicales

Además de Carmen Calvo, UGT Extremadura ha entregado varias distinciones dentro de sus Premios Primero de Mayo. La insignia de plata a la militancia y la dedicación ha recaído en María Ángeles Rodríguez Márquez, secretaria de Acción Sindical y Coordinación del Área Externa de UGT Servicios Públicos.

El reconocimiento a la mujer trabajadora ha sido para Esperanza López Hernández, afiliada a UGT desde 1997, mientras que la distinción al trabajo sindical de base ha recaído en Arantxa Fatela Rodríguez, trabajadora durante más de 30 años en la empresa CETALSA.

El premio a la sección sindical con la labor más destacada en el último año ha sido para la sección sindical de UGT-SP Extremadura en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara. La insignia de plata a las buenas prácticas en la acción sindical del delegado y delegada de prevención y/o comité de seguridad y salud ha sido para Silvia Durán Giraldo, educadora y delegada de prevención del sector autonómico de UGT-SP Extremadura.