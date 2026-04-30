Amazon enciende las alarmas de las farmacias rurales extremeñas ante la venta online

La posible venta de medicamentos por Amazon en Europa abre un nuevo frente para la farmacia rural extremeña. En una región marcada por la dispersión territorial, el envejecimiento y la despoblación, la entrada de grandes plataformas en este mercado podría debilitar un servicio sanitario de proximidad clave en muchos pueblos. Así lo advierte la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE), que este miércoles ha presentado el número 150 de la revista Consumidorex.

En el informe 'Amazon, ¿también medicinas? Mejor no', la organización recuerda que en España la venta online de medicamentos solo puede realizarse a través de farmacias debidamente autorizadas y bajo normas estrictas de dispensación, conservación y logística. Frente al enfoque más comercial de otros países, la UCE defiende el modelo español de farmacia, basado en la seguridad del paciente y en la intervención directa de un profesional sanitario.

En este sentido, el presidente del Consejo de Colegios Oficiales Farmacéuticos de Extremadura, Juan José Hernández, sostiene que España cuenta con un modelo de farmacia "claramente sanitario y centrado en el paciente", en el que priman la cercanía, la atención directa al usuario y la seguridad clínica, por lo que es considerado un servicio esencial.

En el caso de Extremadura, recuerda o que dos terceras partes de las farmacias están en el ámbito rural y que, en la provincia de Cáceres, casi la mitad se encuentran en poblaciones con menos de mil habitantes. Esta realidad, señala, convierte a las oficinas de farmacia en el servicio sanitario más cercano y accesible para muchos vecinos, con horarios amplios y turnos de guardia obligatorios.

Hernández subraya que las farmacias no son simples puntos de dispensación de medicamentos. En ellas, el farmacéutico atiende al paciente cara a cara, detecta posibles problemas de salud, interacciones, duplicidades o un mal uso de los tratamientos, y realiza un seguimiento especialmente importante en personas mayores, pacientes crónicos, polimedicados o vulnerables.

Frente a este modelo, advierte de que la propuesta de Amazon se apoya fundamentalmente en la digitalización y la logística. A su juicio, se trata de un "sistema pensado para países con una realidad diferente a la española", donde existen amplios territorios sin oficinas de farmacia y mayores dificultades de acceso físico al medicamento.

Los riesgos

Según la Unión de Consumidores, tratar los medicamentos como un producto más dentro de una gran plataforma digital puede abrir la puerta a una "mercantilización de la salud", en la que la rapidez y el volumen de ventas pesen más que el consejo farmacéutico. Alerta que la farmacia digital puede generar riesgos relevantes para la salud pública, desde la proliferación de falsificaciones hasta problemas de conservación durante el transporte, especialmente como vacunas o insulinas.

También alerta del posible aumento del consumo irracional de medicamentos y de la pérdida de privacidad vinculada al uso de datos de salud por parte de grandes plataformas. Pone como ejemplo el modelo implantado en Estados Unidos, donde Amazon ya opera en el sector farmacéutico. A su juicio, la presión del comercio electrónico ha contribuido al cierre de establecimientos tradicionales y a la aparición de los "desiertos farmacéuticos", zonas en las que la población tiene dificultades para acceder físicamente a una farmacia.

La UCE destaca que en Extremadura, con comarcas con gran dispersión geográfica y población envejecida, la botica local es mucho más que un comercio, ya que actúa como punto de consulta, orientación sanitaria y acompañamiento para personas mayores, pacientes crónicos o vecinos con dificultades para desplazarse. "Proteger la farmacia de proximidad es vital en la batalla contra la despoblación", señala.

Frente a este escenario, tanto la UCE como el presidente de los farmacéuticos reivindican la farmacia de proximidad como una "pieza esencial" del sistema sanitario. Destacan su seguridad clínica, su accesibilidad universal, la confianza con el paciente, la inmediatez tras salir de la consulta y su integración con el sistema público. Defienden que "proteger la cruz verde" de los pueblos es también preservar un servicio básico para la atención sanitaria cercana, la vertebración territorial y la lucha contra la despoblación.