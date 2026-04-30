El campo extremeño ve “inútil” la protección aprobada por Europa frente a las importaciones masivas de arroz

Como “ocasión desperdiciada” o como una medida sin “efecto práctico alguno” han calificado las organizaciones agrarias extremeñas la cláusula de salvaguardia automática para proteger al sector europeo del arroz frente a las importaciones masivas a la que el Parlamento Europeo dio luz verde este martes, a la vez que no respaldaba la idea de reducir el umbral de su activación.

Esa cláusula se enmarca en la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), un mecanismo comercial que permite a los países en desarrollo exportar bienes a la Unión Europea con aranceles reducidos o cero aranceles, que salió adelante con 459 votos a favor, 127 en contra y 70 abstenciones.

Superficie cultivada de arroz. / El Periódico

La activación de la cláusula de salvaguardia automática para el arroz se ejecutará cuando haya un aumento del 45% en las importaciones, tomando como referencia el promedio de diez años, un porcentaje que los eurodiputados españoles y el sector querían reducir. En la práctica, supondrá que esta barrera comercial se activará a partir de las 570.000 toneladas anuales de arroz importado, un volumen que el sector considera "ineficaz". “A partir de 200.000 toneladas ya se producen efectos negativos en el mercado. Un mercado que, por otra parte, está sufriendo el encarecimiento de combustibles y fertilizantes derivado de la guerra en Irán”, se señala desde UPA-UCE, que resume este mecanismo con un calificativo: “inútil”.

Protesta del sector del arroz en Badajoz, hace varias semanas. / Andrés Rodríguez

Esta organización agraria dice sentirse defraudada ante la ocasión que ha desperdiciado Europa para proteger el cultivo del arroz, del que Extremadura es uno de los principales referentes en España. De las aproximadamente 100.000 hectáreas que se siembran en todo el país, unas 20.000 están en la comunidad autónoma, la segunda con mayor producción. “El resultado de esta votación ha caído como un jarro de agua fría sobre los productores de arroz extremeños y españoles, que se ven afectados por importaciones masivas de países como Camboya y Myanmar”, afirma UPA-UCE, que adelanta que seguirá luchando en Bruselas para que se revisen las condiciones de importación del arroz que hunden los precios en España.

Igualmente, lamenta a través de un comunicado que los países no productores hayan actuado de una forma egoísta, con la única pretensión de obtener importaciones masivas a bajo precio. Esto se suma a una normativa de etiquetado que los productores rechazan pues, recuerdan, “los consumidores no saben de dónde proviene el arroz que están comprando, pues no es obligatorio que se refleje en la etiqueta”.

No tendrá “efecto práctico alguno”

La medida no tendrá “efecto práctico alguno”, coincide La Unión Extremadura, que incide en que más del 60% del arroz de la campaña pasada permanece aún “en los almacenes de los agricultores, ya que los envasadores tienen cubierta la demanda con miles de toneladas de arroz importado a precios ridículos y calidades pésimas, por lo que aprobar en estos momentos esta medida no va a provocar que estos industriales demanden arroz nacional”.

A juicio de La Unión, esta política comercial “es un fracaso de la totalidad de las instituciones europeas, Parlamento, Comisión y Consejo, que son los responsables de una política de importaciones de productos agrarios sin aranceles de países terceros que están provocando el desmantelamiento de las producciones regionales”.

En este sentido, avanza que la semana que viene tiene previsto mantener entrevistas con distintos grupos de europarlamentarios “en las que les vamos a exigir rebajar el umbral para que entre en vigor las cláusulas de salvaguardia de los 570.000 toneladas actuales a las 200.000 toneladas, cantidad a partir de la cual se desploman los mercados”.

“Es decepcionante"

“Es decepcionante", asevera en esta misma línea el director de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, que opina que pese a la "buena intención" de la cláusula automática, su efectividad queda en entredicho al no haber una revisión de los umbrales. A su juicio, al final será un mero "ejercicio de maquillaje", informa Efe. Eso se suma, añade, a la futura entrada de otras importaciones de arroz a la UE, a través del acuerdo con Mercosur (60.000 toneladas anuales) y con Australia.

El representante de Asaja indica que el tema volverá de nuevo al Consejo (países UE) para su adopción definitiva y que si existe alguna opción para pararlo sería ahí, en el caso de que España e Italia, los mayores productores de arroz, pudieran conseguir apoyos de otros países.