CCOO y UGT llaman a llenar Extremadura el 1 de mayo y avisan al nuevo Gobierno: "Si no respeta el diálogo social, nos tendrá enfrente"

Las secretarias generales de CCOO y UGT de Extremadura, María Berrocal y Patro Sánchez, han llamado a la ciudadanía extremeña a participar de forma masiva en la manifestación del Primero de Mayo, que se celebrará en Mérida a las 12:00 horas bajo el lema "Derechos, no trincheras. Salarios, Vivienda y Democracia", desde la rotonda del Puente Lusitania, recorriendo las principales calles de la ciudad. Ambos sindicatos han enfatizado que esta concentración es crucial en el contexto político que ha dejado el reciente acuerdo entre el PP y Vox en la región.

Durante la rueda de prensa, las representantes sindicales han expresado su preocupación por las políticas que implementará el nuevo Gobierno regional, especialmente aquellas que están bajo el control de Vox: "Estaremos muy atentos y vigilantes", han señalado ambas dirigentes tras conocerse la composición del nuevo gobierno, formado por 10 consejerías.

Críticas a las consjerías de Vox

Patro Sánchez ha asegurado que, aunque el perfil de los nuevos consejeros no es su principal preocupación, sí lo es el rumbo de las políticas en manos de Vox. Uno de los puntos más preocupantes, a su juicio, es la creación de la nueva consejería de Desregulación, Servicios Sociales, Infancia, Familia y Cooperación, que estará liderada por Oscar Fernández, líder de Vox en Extremadura. Según Sánchez, en ella "se están contemplando recortes en cooperación, algo que afectará gravemente al ámbito social de nuestra región".

La secretaria general de UGT ha advertido sobre el riesgo de un giro ultraderechista en el Gobierno del PP, afirmando que Vox no cree en la democracia "según dicen ellos mismos". Además, ha recordado que "en la concertación social estamos los agentes sociales y económicos", y que, si el nuevo Gobierno quiere tener una legislatura tranquila, "tendrán que respetarnos". En caso contrario, ha advirtido, se enfrentarán a problemas con los sindicatos.

Defensa del diálogo social

Además, ha subrayado que el diálogo social debe ser una prioridad en esta legislatura. "Es transversal y afecta a todas las consejerías. No nos importa quién esté al frente, lo que queremos es que el diálogo avance, que las políticas sociales y públicas mejoren, y que los derechos laborales de la clase trabajadora estén garantizados", ha recalcado.

Por su parte, María Berrocal ha subrayado que tanto CCOO como UGT son agentes reconocidos por la Constitución en su artículo 7, con derecho democrático garantizado. "A quien no le guste, nos tendrá enfrente durante esta legislatura", ha añadido, enfatizando la importancia de que el diálogo social siga siendo un pilar fundamental para la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía extremeña.

Críticas a la bajada de impuestos

Sánchez también ha abordado la bajada de impuestos, uno de los puntos clave del acuerdo entre PP y Vox, que según ella, pondría en peligro el estado del bienestar. "Reducir impuestos a costa de recortar en sanidad, educación y dependencia afectará directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Estas políticas no son las que necesita Extremadura", ha declarado la dirigente sindical.

Respeto a las consignas para la manifestación del Primero de Mayo, y en el contexto del pacto de gobierno entre PP y Vox, Berrocal ha resaltado la importancia de ofrecer apoyo a los migrantes, apelando a que salgan a la calle "para combatir las políticas de odio que se están haciendo hacia ellos".

"Políticas ultraderechistas"

Según la líder sindical, las "políticas ultraderechistas" están provocando una polarización de la sociedad y ha denunciado las privatizaciones en sectores clave como la educación, la sanidad y la dependencia, argumentando que este proceso afecta negativamente a las políticas públicas esenciales para la comunidad.

Para la secretaria general de CCOO, el principal objetivo de estas políticas es la bajada de impuestos, una medida que, en su opinión, perjudica gravemente el estado del bienestar de la región.

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Tanto CCOO como UGT han llamado a la participación en la manifestación del Primero de Mayo, asegurando que "los derechos no se regalan, se conquistan". El 1 de mayo, los sindicatos esperan una amplia movilización en defensa de los derechos laborales, la democracia y la igualdad.