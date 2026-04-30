La DGT prevé 87.000 desplazamientos en Extremadura por el puente del 1 de Mayo con obras en varias carreteras

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé un total de 87.000 movimientos de largo recorrido por las carreteras extremeñas durante la Operación Especial de Tráfico 1º de Mayo, que arranca este jueves a las 15.00 horas y se mantendrá activa hasta el domingo 3 de mayo.

La previsión supone un incremento del 4,01% respecto a los datos registrados en 2025. El puente festivo volverá a concentrar buena parte de los desplazamientos en los principales ejes de salida y retorno de la comunidad, especialmente en las vías que conectan Extremadura con Madrid, Andalucía y el norte peninsular.

Por provincias, Badajoz asumirá el 60% del tráfico previsto, lo que equivale a unos 52.200 desplazamientos. Cáceres registrará el 40% restante, alrededor de 34.800 viajes. La distribución confirma el mayor peso de la provincia pacense en el volumen total de circulación, aunque los puntos de posible retención se concentran en territorio cacereño.

Atención a Navalmoral y Cabezuela del Valle

Tráfico recomienda especial precaución en la provincia de Cáceres, donde identifica posibles retenciones en la A-5 a la altura de Navalmoral de la Mata, en sentido Madrid, especialmente durante el retorno, y en la N-110, en el entorno de Cabezuela del Valle.

La A-5 es uno de los corredores más sensibles para los desplazamientos de largo recorrido en Extremadura por su conexión directa con Madrid y por el peso del tráfico de retorno al final de los puentes festivos. La N-110, por su parte, soporta circulación hacia zonas del norte cacereño y puede registrar una mayor presión en jornadas de salida o regreso.

En la provincia de Badajoz, la DGT no ha señalado puntos conflictivos específicos de circulación para esta operación especial, aunque el volumen previsto de movimientos aconseja mantener la prudencia en los accesos a las principales localidades y en los tramos de mayor intensidad.

Obras que pueden ralentizar la circulación

A las previsiones de desplazamientos se suma la existencia de obras activas que podrían afectar a la fluidez del tráfico. En la provincia de Badajoz hay trabajos en la N-432, entre Montijo y Zafra; en la N-5, entre Talavera la Real y Badajoz, con desvíos en puentes; y estrechamientos en la N-435a, a la altura de Almendral.

En la provincia de Cáceres, Tráfico advierte de afecciones en la EX-A1, en Malpartida de Plasencia; en la A-66, a su paso por Cáceres capital, con circulación por calzada única de doble sentido; y en la N-110, en Cabezuela del Valle.

Estos trabajos obligan a extremar la atención, respetar la señalización provisional y adaptar la velocidad a las condiciones reales de la vía. En los tramos con calzada reducida, desvíos o estrechamientos, cualquier incidencia menor puede provocar retenciones si coincide con las horas de mayor movilidad.

Más vigilancia en los grandes ejes

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil reforzará la vigilancia durante toda la operación en travesías y vías de alta intensidad como la A-5, la A-66, la N-430 y la EX-A1. El dispositivo se apoyará en todos los medios técnicos disponibles.

Entre esos medios figuran radares, cámaras de control del uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil al volante, así como medios aéreos. La vigilancia se centrará tanto en los desplazamientos de salida como en los de retorno, con especial atención a las conductas de riesgo.

Desde las Jefaturas Provinciales de Tráfico se insiste en la necesidad de revisar el vehículo antes de iniciar el viaje, planificar los desplazamientos, evitar las distracciones y no asumir riesgos innecesarios. La DGT recuerda también la importancia de utilizar la baliza V16 en caso de incidente para alertar con rapidez al resto de usuarios de la vía.