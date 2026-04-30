Extremadura lidera la creación de nuevas sociedades en España con un crecimiento del 67,9%

Extremadura se desmarca del conjunto del país en la creación de sociedades limitadas. La comunidad fue la autonomía donde más creció la constitución de este tipo de empresas en febrero, con un incremento interanual del 67,9%, frente al 25,6% registrado de media en España, según los datos del Centro de Información Estadística del Notariado. En términos absolutos, esa subida se tradujo en 208 nuevas sociedades constituidas en la región.

El avance extremeño supera en más de 20 puntos al registrado por Cataluña, la segunda comunidad con mayor incremento, donde la creación de sociedades creció un 44,7%. El dato coloca a Extremadura como la comunidad con mayor dinamismo empresarial en este indicador durante el periodo analizado.

Mercado inmobiliario

La evolución del mercado inmobiliario, en cambio, muestra un comportamiento más moderado. Las compraventas de viviendas descendieron en Extremadura un 3,6% en los últimos doce meses, aunque la caída fue menos acusada que la registrada en el conjunto del país, donde el retroceso alcanzó el 7,7%.

También bajó el precio del metro cuadrado en la comunidad. En concreto, Extremadura registró una disminución del 3,5%, frente al incremento del 5,4% observado en la media nacional. Solo Navarra, con una caída del 13,7%, presentó un descenso más pronunciado. Por su parte, los préstamos para la adquisición de vivienda también se redujeron en la región, con una bajada del 2,7%. En España, este indicador se mantuvo prácticamente estable, con un ligero aumento del 0,2%.

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Notarías

El informe recoge además la situación de la red notarial en Extremadura, que cuenta actualmente con 75 notarías. De ellas, 70 están ocupadas y cinco se encuentran vacantes. La provincia de Badajoz concentra 47 notarías, mientras que Cáceres dispone de 28, de las cuales 23 están ocupadas. En cuanto a la distribución por género, casi el 53% de los notarios en Extremadura son hombres y algo más del 47% mujeres, una proporción que continúa equilibrándose en las últimas promociones.