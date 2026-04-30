De los memes a los grafitis de Cáceres: la UEx premia dos formas de leer la cultura actual

Alicia Mariño Marcos ha ganado el Premio Ópera Prima 2025 de la Universidad de Extremadura con el trabajo "El meme. Humor y arte en la cultura digital", una investigación que aborda una de las formas de comunicación más extendidas de la cultura contemporánea: el humor visual que circula en redes sociales y que ha terminado por incorporarse también a los intercambios cotidianos.

El fallo del certamen se ha dado a conocer en la Feria del Libro de Cáceres, escenario elegido un año más para presentar las obras premiadas por el Servicio de Publicaciones de la UEx. Su director, Jesús Conde, ha anunciado el reconocimiento, dotado con 600 euros para el trabajo ganador.

El premio distingue a jóvenes investigadores que todavía no han visto publicados sus trabajos científicos, pero cuyas obras presentan una calidad contrastada. Con esta convocatoria, la Universidad de Extremadura pretende abrir una ventana a lo que se investiga en sus aulas y centros, y trasladarlo a la sociedad extremeña.

Humor visual, redes sociales y cultura del siglo XXI

El trabajo de Alicia Mariño se adentra en una nueva manera de comunicación surgida del uso del humor visual como forma de interacción social y cultural. En ese contexto, los memes se han consolidado como una de las manifestaciones comunicativas más presentes en las redes sociales, hasta el punto de desbordar el ámbito digital e integrarse en conversaciones, mensajes y referencias compartidas fuera de internet.

Según informa la UEx, el fenómeno del meme ha suscitado en los últimos años una creciente atención académica, al entenderse como "una manifestación visual y simbólica compleja que, pese a su origen informal y digital, comparte mecanismos comunicativos, iconográficos y discursivos con expresiones artísticas heredadas de corrientes anteriores".

La entidad cultural del meme plantea cuestiones de interés para disciplinas como la Historia del Arte, los Estudios Visuales, la Sociología o la Teoría de la Comunicación. Su estudio permite analizar cómo circulan las imágenes, cómo se resignifican y cómo participan en la construcción de códigos sociales, emociones compartidas y relaciones de poder.

Cáceres, leída a través de sus rótulos y grafitis

El accésit del Premio Ópera Prima 2025 ha recaído en Elena Rama Arroyo, autora del trabajo "El paisaje lingüístico de Cáceres". La investigación parte de la observación directa, minuciosa y pausada de las manifestaciones lingüísticas presentes en paredes, rótulos, pósteres, grafitis y anuncios de las calles de la ciudad.

El objetivo de este tipo de estudios es hacer visibles expresiones comunicativas y simbólicas de las urbes españolas que, en muchas ocasiones, pasan desapercibidas para vecinos y turistas, arrastrados por la inmediatez y la rapidez de la vida urbana.

La UEx destaca que esta investigación supone un hito en la investigación lingüística en Extremadura, al tratarse del primer proyecto sobre paisaje lingüístico desarrollado no solo en Cáceres, sino en toda la comunidad autónoma.

Una ventana a la investigación joven

Tras dar a conocer el fallo del jurado, el Servicio de Publicaciones de la UEx presentó también varias obras editadas durante el pasado curso. Entre ellas figura el "Catálogo de investigación joven en el marco de la Alianza EU Green", de Dolores Gallardo y Raquel Pérez-Aloe, además de algunos trabajos reconocidos en anteriores ediciones del Premio Ópera Prima.

La cita en la Feria del Libro de Cáceres refuerza el vínculo entre edición universitaria, divulgación científica y espacio público. En un entorno dedicado a los libros, la UEx ha situado el foco en investigaciones jóvenes que conectan con debates muy presentes: la cultura digital, el humor visual, la imagen contemporánea, las lenguas visibles en la ciudad y la forma en que Extremadura también participa de esas transformaciones culturales.