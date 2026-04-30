Merlin Properties sitúa a Navalmoral como su centro de datos "más ambicioso", pero alerta del riesgo al acceso eléctrico ante retrasos en los permisos

Merlin Properties mantiene a Navalmoral de la Mata en el centro de su apuesta por los centros de datos, pero ha advertido a sus accionistas de que los retrasos en permisos administrativos ponen en riesgo el acceso eléctrico.

El consejero delegado de la compañía, Ismael Clemente, ha señalado que el plan de centros de datos afronta un riesgo de "fungibilidad" que puede comprometer alguno de los desarrollos previstos. El directivo ha puesto como ejemplo el centro de datos previsto en Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres, al que se ha referido como el "más ambicioso" de la compañía.

El proyecto continúa pendiente de trámites con la Administración, según ha indicado Clemente. Para Extremadura, la iniciativa se enmarca en la carrera por atraer infraestructuras digitales de gran consumo energético, un ámbito en el que la disponibilidad de suelo, red eléctrica y tramitación administrativa resulta decisiva para competir con otros territorios.

Un plan de 7.840 millones

Merlin anunció una inversión de 7.840 millones de euros en centros de datos hasta 2030, distribuida en tres fases: 614 millones en 2025, 2.756 millones en la fase en curso y 4.470 millones hasta 2030. La compañía calcula un coste de 10,9 millones por megavatio y prevé alcanzar hasta 730 megavatios en 2032.

Clemente ha defendido ante los accionistas que los centros de datos son "nuestra arma secreta" y ha afirmado que harán que la compañía sea "cada vez más rentable". Según sus previsiones, este negocio concentrará casi el 70% del total de las inversiones previstas.

El consejero delegado ha asegurado que "la compañía se va a multiplicar por tres en facturación, flujo de caja y dividendos". También ha vaticinado un aumento del número de acciones hasta 750 millones, a razón de 6 euros por título.

Capital y deuda verde

Para financiar esta estrategia, el Consejo de Administración de Merlin acordó este año una ampliación de capital mediante la emisión de 56,27 millones de nuevas acciones en una colocación acelerada. La compañía prevé cubrir el 50% del proyecto con esos recursos y el otro 50% mediante deuda, principalmente con bonos verdes.

La Junta de accionistas ha facultado además al Consejo para aumentar el capital social, sin consulta previa, en una o varias veces y dentro de un plazo de cinco años, hasta una cantidad máxima nominal equivalente a la mitad del capital social. En caso de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas, el límite será del 10%.

Oficinas y dividendos

Más allá de los centros de datos, Clemente ha confirmado que el 7% de las oficinas de Merlin en Madrid se ha transformado a uso residencial por la elevada demanda. La capital concentra ya el 75% de la cartera de oficinas de la socimi, con una ocupación del 95%, por encima de Barcelona, donde la ocupación es del 89%.

"Las oficinas darán muchas alegrías en 2026", ha declarado el consejero delegado, que ha vinculado esa previsión a la caída del teletrabajo y a la necesidad de las empresas de ampliar superficie para sus empleados.

Merlin obtuvo en 2025 un beneficio neto de 786 millones, impulsado por la revalorización de la cartera de centros de datos desarrollada en el marco del Plan MEGA. La compañía repartirá un dividendo de 0,44 euros por acción con cargo a 2025: 0,20 euros ya fueron abonados en diciembre y otros 0,22 euros están previstos para el 25 de mayo.