La patronal reclama un plan industrial al nuevo gobierno y los sindicatos estarán "vigilantes" ante Vox

Los sindicatos y la patronal extremeña ofrecen diálogo y colaboración al nuevo gobierno de PP y Vox, pero también ponen ya sobre la mesa sus primeras exigencias: un plan de impulso industrial, ayudas a las empresas por los efectos de la guerra de Irán y la defensa de los servicios públicos. UGT y CCOO han mostrado además su preocupación por las áreas que gestionará Vox, en tanto que "desregular es quitar leyes".

El presidente de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha deseado "suerte y éxitos" al nuevo Gobierno porque "sus éxitos serán también los de todos los extremeños". Tras ofrecer "colaboración y lealtad institucional" a la Junta en esta nueva etapa, la patronal pone el foco en la nueva Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, que dirigirá Mercedes Morán.

Plan de industrialización

Peinado valora especialmente que estas competencias se vinculen al área de Ciencia y aboga además por una "fuerte coordinación" con Infraestructuras y Economía para impulsar una política decidida de industrialización, con un Plan de Industrialización como primer paso.

También ha reclamado medidas "urgentes" de ayuda a los sectores productivos afectados por la crisis derivada de la guerra en Irán. La Creex considera que las medidas aprobadas por el Gobierno central son "adecuadas pero muy insuficientes" y pide que se adapten a la realidad de la economía extremeña.

Los sindicatos advierten sobre Vox

UGT y CCOO también han ofrecido diálogo y concertación social, aunque han expresado su "preocupación" por las competencias que asumirá Vox en el nuevo Ejecutivo, especialmente en agricultura, servicios sociales, familia, cooperación internacional y desregulación.

La secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal, ha subrayado que le "da igual" el nombre de la consejería o de la persona que asuma el diálogo social, ahora en manos de Elena Manzano, y ha defendido que lo importante será que las políticas públicas "sigan mejorando para mejorar la vida de la ciudadanía".

Berrocal ha advertido además de que los sindicatos estarán atentos para evitar que la bajada de impuestos derive en "recortes" en sanidad, educación o dependencia. "A través del diálogo social es como podemos avanzar", ha señalado.

"Giro ultraderechista"

En la misma línea, la secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha confiado en que Manzano sea "dialogante" y "abierta", pero ha avisado de que las centrales estarán "expectantes" y "vigilantes" ante las políticas del nuevo gobierno.

Sánchez ha expresado su temor a que pueda producirse "un giro ultraderechista" en la Junta por la entrada de Vox en el Ejecutivo. "Si quieren que tengamos una legislatura relativamente tranquila, tendrán que respetarnos. Y si no, pues lógicamente vamos a tener problemas", ha advertido.

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Berrocal también ha puesto el foco en la Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, al señalar que "desregular es quitar leyes". La dirigente de CCOO ha recordado que los sindicatos son agentes reconocidos en el artículo 7 de la Constitución y ha lanzado una advertencia: "A quien no le guste sabe que nos tendrá enfrente durante esta legislatura".