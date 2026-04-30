Arranca la XII Legislatura
Primer Consejo de Gobierno en Extremadura: Vox dirigirá el Instituto de la Juventud y la Agencia de Cooperación
El Ejecutivo de coalición se reúne para aprobar la estructura básica de la Junta, con al menos 60 altos cargos para sus 10 consejerías
El nuevo Gobierno de coalición de PP y Vox ha celebrado este jueves su primer Consejo de Gobierno con una decisión clave sobre la mesa: la aprobación de la estructura orgánica básica de la Junta de Extremadura. El decreto define el reparto de competencias entre las 10 consejerías y dibuja también el alcance de la nueva administración, que necesitará al menos 60 altos cargos para su funcionamiento.
Entre los cambios más significativos, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, en manos de Vox y dirigida por Óscar Fernández Calle, asumirá la tutela de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional (AEXCID), el Instituto de la Juventud de Extremadura (IJEX) y el Consejo de la Juventud de Extremadura. Se trata de uno de los movimientos más relevantes del nuevo reparto, al concentrar en este departamento políticas sociales y de juventud.
Eficacia y eficiencia
El decreto, aprobado inmediatamente después de la toma de posesión de los consejeros, responde, según la Junta, a criterios de "eficacia y eficiencia en los recursos públicos" y de "racionalización del gasto", en una reorganización que afecta a toda la administración autonómica.
La Presidencia mantiene bajo su paraguas la Secretaría General de Igualdad y Conciliación, con rango de consejería, así como el Instituto de la Mujer de Extremadura. Por su parte, la Vicepresidencia de Presidencia, Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, dirigida por Abel Bautista, amplía sus competencias y asume áreas clave como comunicación, acción exterior, incendios forestales y emergencias, además del control sobre la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma).
Secretarías
En el ámbito económico, la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social centraliza presupuestos, tributos y fondos europeos, además de la gestión del sector público empresarial no adscrito a otros departamentos. Industria, Energía, Ciencia y Territorio refuerza su peso con competencias en desarrollo rural, energía y planificación territorial, integrando además el ecosistema de centros tecnológicos y de investigación.
El resto de consejerías —Economía, Salud, Cultura, Educación e Infraestructuras— mantienen áreas más clásicas, aunque con una estructura interna también definida en el decreto. Agricultura, en manos de Vox, contará con cuatro direcciones generales centradas en la PAC, los regadíos o el medio natural.
La estructura no solo se apoya en direcciones generales, sino también en una amplia red de secretarías generales (más de 20) que refuerzan el peso político y administrativo de cada consejería. El organigrama es el siguiente:
Presidencia de la Junta
- Gabinete de la Presidencia
- Secretaría General de Igualdad y Conciliación
- Instituto de la Mujer de Extremadura (Imex)
Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia
- Secretaría General
- Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia
- Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo
- Instituto de la Juventud de Extremadura
- Consejo de la Juventud de Extremadura
Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Acción de Gobierno, Interior y Emergencias
- Secretaría General
- Secretaría General de Relaciones con la Asamblea
- Abogacía General
- Dirección General de Comunicación y Relaciones Informativas
- Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil
- Dirección General de Protección Civil y Respuesta a la Emergencia
- Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
- Dirección General de Asuntos Europeos y Acción Exterior
- Dirección General de Administración Local
- Delegación de Extremadura en Bruselas
- Consejo Económico y Social de Extremadura
- Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112
- Academia de Seguridad Pública de Extremadura
- Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma)
- Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste
Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social
- Secretaría General
- Intervención General
- Secretaría General de Presupuestos y Financiación
- Dirección General de Tributos
- Dirección General de Financiación Autonómica y Fondos Europeos
- Dirección General de Función Pública
- GPEX
- Entes del sector público empresarial no adscritos expresamente a otra consejería
Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio
- Secretaría General
- Dirección General de Industria, Energía y Minas
- Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación
- Secretaría General de Desarrollo del Territorio, Coordinación y Planificación Hídrica
- Dirección General de Desarrollo Rural
- Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal
- Dirección General de Cooperativas y Economía Social
- Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX)
- CICYTEX
- INTROMAC
- Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI)
- FUNDECYT Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
- COMPUTAEX
- Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña
Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital
- Secretaría General
- Secretaría General de Economía, Empresa y Comercio
- Dirección General de Inteligencia Competitiva y Comercio
- Secretaría General de Empleo
- Dirección General de Trabajo
- Secretaría General de Transformación Digital e Inteligencia Artificial
- Dirección General de Servicios Digitales Críticos
- Dirección General de Simplificación Inteligente
- Dirección General de Digitalización Regional
- SEXPE
- Instituto de Estadística de Extremadura
- Jurado de Defensa de la Competencia
- FEVAL
- Extremadura Avante
- Fundación de Relaciones Laborales
Consejería de Salud y Atención a la Dependencia
- Secretaría General
- Dirección General de Planificación, Formación y Calidad
- Servicio Extremeño de Salud (SES)
- SEPAD
- Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX)
- FUNDESALUD
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural
- Secretaría General
- Dirección General de Agricultura y Ganadería
- Dirección General de Política Agraria Comunitaria
- Dirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales
- Dirección General de Caza, Pesca, Acuicultura, Tauromaquia y Medio Natural
Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
- Secretaría General
- Secretaría General de Cultura
- Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural
- Dirección General de Turismo
- Dirección General de Deportes
- Centro Extremeño de Formación Deportiva
- Centro Internacional de Innovación Deportiva en el Medio Natural
- Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres
- Registro General de Entidades Deportivas de Extremadura
- Fundación Jóvenes y Deporte
- Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
- Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura
- Editora Regional de Extremadura
- Biblioteca de Extremadura
- Registro Territorial de la Propiedad Intelectual
- Filmoteca de Extremadura
- Fundación Extremeña de la Cultura
- Fundación Orquesta de Extremadura
- Fundación Helga de Alvear
- Fundación Ortega Muñoz
- Consorcio del Festival de Teatro Clásico en el Teatro Romano de Mérida
- Consorcio Gran Teatro de Cáceres
- Consorcio Teatro López de Ayala de Badajoz
- Consorcio Museo Vostell Malpartida
- Consorcio de la Ciudad Monumental Histórico-Artística de Mérida
- Consorcio Museo Etnográfico González Santana de Olivenza
- Consorcio Museo del Vino de Almendralejo
Consejería de Educación y Formación Profesional
- Secretaría General
- Secretaría General de Educación y Formación Profesional
- Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas
- Dirección General de Personal Docente
- Dirección General de Formación Profesional
- Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
- Dirección General de Universidad
- Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios
- Consejo Escolar de Extremadura
Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
- Secretaría General
- Dirección General de Infraestructuras Viarias
- Dirección General de Movilidad y Transportes
- Secretaría General de Vivienda, Arquitectura, Accesibilidad y Regeneración Urbana
- Dirección General de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Agenda Urbana
- URVIPEXSA
- Jurado Autonómico de Valoraciones
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