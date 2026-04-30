El PSOE carga contra Guardiola por abrir una etapa de "lío y ruido" con Vox en Extremadura

El PSOE de Extremadura ha cargado este jueves contra el nuevo gobierno de María Guardiola tras la toma de posesión de sus consejeros y ha acusado a la presidenta de la Junta de haber optado por "el ruido" con su pacto con Vox. El portavoz socialista, Manuel González Andrade, ha afirmado que "entre estabilidad y lío, Guardiola ha elegido lío; entre moderación y ruido, ha elegido ruido; y entre feminismo o Vox, ha elegido Vox".

González Andrade ha felicitado a los consejeros y consejeras que inician esta nueva etapa en el Ejecutivo autonómico, aunque ha matizado que "hoy es un buen día para ellos y sus familias, pero un día triste para Extremadura". Ha calificado de "incongruente" el nuevo gobierno regional, al considerar que Vox llegó reclamando austeridad y, sin embargo, el Ejecutivo autonómico arranca con una consejería más.

Recortes

"Vox llegaba, decía, a recortar el gasto público y nos encontramos con una consejería más, lo cual constata que lo único que pretenden es recortar en aquello que ideológicamente a ellos les estorba", ha manifestado. "Al final va a suceder que solo van a recortar en derechos y libertades para los extremeños y extremeñas", ha señalado.

Asimismo, ha ironizado sobre el discurso pronunciado por Guardiola durante el acto, en el que la presidenta ha afirmado que "gobernar no es mantener un sillón". "Entonces, ¿qué ha estado haciendo en estos seis meses de bloqueo? ¿Qué ha negociado?", se ha preguntado González Andrade, quien ha sostenido que la jefa del Ejecutivo regional "ha peleado por mantener su sillón a cualquier precio".

Tras asistir al acto de toma de posesión de los nuevos miembros del Ejecutivo autonómico, el portavoz socialista ha asegurado que el PSOE de Extremadura ejercerá la oposición como "única opción útil" para ofrecer a la ciudadanía una "alternativa sólida" que permita "devolver la dignidad" a los extremeños.