Unidas acusa a Guardiola de refugiarse en el "núcleo duro" del PP para "tragarse sapos" de Vox

La nueva composición del Gobierno extremeño sigue provocando reacciones en la oposición. El diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González ha acusado este jueves a la presidenta de la Junta, María Guardiola, de haberse rodeado del “núcleo duro” del PP en esta nueva etapa porque el Ejecutivo autonómico tendrá que "tragarse muchos sapos" tras el acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Vox.

González ha comparado el nuevo organigrama con el anterior Ejecutivo regional, del que Guardiola "presumía" por la incorporación de perfiles independientes. "Ahora ese perfil autónomo ha desaparecido porque tiene claro que aquí va a tener que tragarse muchos sapos y no quiere librepensadores", ha señalado.

En este sentido, el diputado se ha referido a un "rescate de los damnificados del acuerdo con Vox". En este punto, ha citado a la consejera Mercedes Morán, de la que ha dicho que "se queda con los restos", y al consejero Laureano León, al que ha aludido como "el señor Laureano", señalando que "ha dejado de ser senador".

Presupuesto

En cuanto al peso presupuestario, ha indicado que Vox pasará de gestionar unos 320 millones de euros en la Consejería de Gestión Forestal a manejar aproximadamente 1.200 millones a través de dos nuevas consejerías, "cuatro veces más". "Vox, con 320 millones, no fue capaz de ejecutar en el año que estuvo ni el 46% del presupuesto y ahora va a gestionar 1.200 millones", ha advertido el diputado, que ha dirigido su mensaje especialmente a agricultores, ganaderos y al ámbito de los servicios sociales.

El parlamentario ha sostenido además que la Junta intenta "aparentar normalidad" tras el acuerdo con Vox, cuando se trata de una "situación absolutamente anormal". En este sentido, ha asegurado que el pacto contiene "mucha mercancía ideológica averiada" al incorporar asuntos como la migración o la Agenda 2030, que "no son problemas" reales de la comunidad.

"De los problemas de Extremadura no se habla", ha criticado González, quien ha avanzado que Unidas por Extremadura centrará su labor de oposición en "poner el acento en que esto no es un acuerdo normal" ante lo que ha calificado como un "aberrante acuerdo". En este contexto, González ha alertado de "cuáles pueden ser las consecuencias" de un gobierno en el que hay dirigentes que han demostrado "trabajar poco" y a los que "si madrugan, que presumen de que madrugan, les cunde lo justito".