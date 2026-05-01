Extremadura programa el calendario de donaciones de mayo para garantizar sangre en los hospitales

El Banco de Sangre de Extremadura ha organizado para el mes de mayo su calendario de donaciones con el objetivo de mantener unas reservas adecuadas para la asistencia sanitaria en la comunidad. Entre los puntos habilitados figuran los hospitales de la región y la sede del banco de sangre, ubicada en Mérida, donde se podrá acudir sin cita previa de lunes a viernes en horario de mañana.

A estos espacios se suman las unidades móviles que cada mes recorren diferentes localidades extremeñas para acercar la donación a vecinos de municipios que no cuentan con punto fijo. El objetivo es facilitar la participación y reforzar el abastecimiento de sangre en toda la red sanitaria regional.

Quién puede donar

Puede donar sangre cualquier persona sana que tenga entre 18 y 65 años y pese al menos 50 kilos. Antes de cada extracción, los profesionales sanitarios realizan una valoración para comprobar que la donación puede hacerse con seguridad tanto para el donante como para el receptor.

Existen, no obstante, situaciones que contraindican la donación. Es el caso de personas con anemia, mujeres embarazadas o madres lactantes, ya que el proceso podría suponer un perjuicio para su salud.

Tampoco pueden donar quienes tengan antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenezcan a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades o estén tomando determinados fármacos, entre otros supuestos que debe valorar el personal sanitario.

Una red para abastecer a la sanidad extremeña

El Banco de Sangre de Extremadura coordina la promoción, donación, procesamiento y análisis de la sangre humana que después se distribuye a hospitales y centros sanitarios de la comunidad autónoma.

Su actividad resulta clave para sostener las reservas del sistema sanitario extremeño y garantizar que los centros dispongan de componentes sanguíneos cuando sean necesarios. Por eso, la programación mensual de colectas busca mantener una disponibilidad estable y evitar descensos en periodos de mayor demanda o menor participación.