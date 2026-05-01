Extremadura tendrá dos compensadores de tensión para prevenir futuros apagones
La región recibirá dos de los ocho dispositivos que se instalarán en España para estabilizar la red y prevenir cortes de suministro eléctrico
Extremadura contará con dos de los ocho compensadores de tensión previstos en España para reforzar la red eléctrica y reducir el riesgo de futuros apagones. José Luis Quintana ha destacado en Badajoz la inversión del Estado y de Red Eléctrica para mejorar la estabilidad del sistema.
Se trata de dos compensadores de tensión que estarán situados en Brovales, en el término municipal de Jerez de los Caballeros, y en Almaraz. Según ha señalado Quintana, estas infraestructuras forman parte de las medidas previstas para tratar de evitar futuros apagones que pudieran producirse.
De los ocho compensadores previstos en toda España, "dos vienen a Extremadura", ha recordado el delegado del Gobierno. Uno de ellos, ha añadido, tiene ya "absolutamente en marcha toda la parte administrativa", mientras que el segundo iniciará su tramitación en las próximas semanas.
Inversión del Estado y de Red Eléctrica
Quintana ha enmarcado estas actuaciones en el conjunto de inversiones que el Estado y Red Eléctrica están desarrollando para reforzar las líneas y mejorar la red en Extremadura. En un contexto de crecimiento de las energías renovables y de incremento de la demanda de evacuación eléctrica, la mejora de las infraestructuras se ha convertido en una de las claves del debate energético en la comunidad.
El delegado ha destacado que son "muchas" las actuaciones que se están impulsando desde la Administración General del Estado en esta materia. También ha defendido la importancia de mantener el contacto con las empresas del sector energético que participan en Expoenergea, una feria que reúne en Badajoz a compañías, profesionales e instituciones vinculadas a la transición energética.
Río Caya, otro punto de avance
José Luis Quintana también se ha referido a los trabajos relacionados con la nueva estación de Río Caya. Según ha indicado, "se ha desbloqueado en gran medida" todo lo referente a esta infraestructura, al tiempo que se siguen incrementando las actuaciones para continuar con las mejoras en la red.
El mensaje del delegado del Gobierno llega en una feria centrada en un sector estratégico para Extremadura, una comunidad con un peso creciente en la producción renovable y con proyectos que dependen, en buena medida, de la capacidad de conexión, transporte y estabilidad del sistema eléctrico.
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