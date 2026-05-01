El Gobierno amplía hasta el 13 de mayo el plazo de ayudas para infraestructuras dañadas por las borrascas en Extremadura

El Ejecutivo central ha aprobado una ampliación del plazo para presentar solicitudes a las subvenciones destinadas a infraestructuras locales afectadas por fenómenos meteorológicos adversos en Extremadura y Andalucía. La nueva fecha límite se sitúa en las 15.00 horas del 13 de mayo de 2026, según una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado.

El plazo inicial, fijado el 31 de marzo por la Secretaría de Estado de Política Territorial, había expirado el pasado 28 de abril. Con esta prórroga, las administraciones locales disponen de dos semanas adicionales para tramitar sus peticiones.

Qué actuaciones se financian

Las ayudas, contempladas en el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, están orientadas a financiar actuaciones directamente vinculadas a los daños causados por episodios meteorológicos extraordinarios, con especial incidencia en Extremadura.

Entre las intervenciones subvencionables se incluyen obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones de titularidad municipal o provincial. También se contemplan actuaciones sobre la red viaria provincial afectada.

Además, el programa incorpora proyectos de adaptación al cambio climático, así como la construcción de nuevas infraestructuras destinadas a prevenir daños por avenidas torrenciales e inundaciones, una cuestión especialmente sensible en determinados municipios extremeños.

Financiación y beneficiarios

Las subvenciones podrán cubrir hasta el 100% del coste de las actuaciones, lo que supone un respaldo económico para entidades locales con limitada capacidad presupuestaria.

Podrán acceder a estas ayudas los ayuntamientos y diputaciones incluidos en el anexo V de la resolución de 20 de marzo de 2026, donde se detallan los municipios afectados por los siniestros.

La cuantía total prevista asciende a 2.000 millones de euros, aunque el Gobierno ha indicado que este importe es ampliable en función de las solicitudes presentadas y de la disponibilidad presupuestaria.

Tramitación y condiciones

Las solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través del Registro Electrónico General, dirigidas a la Subdelegación del Gobierno correspondiente.

El sistema de concesión será directo, con posibilidad de pago anticipado de hasta el 100% de la ayuda. No obstante, la concesión definitiva quedará condicionada al cumplimiento del objeto de la subvención y a la correcta justificación de los gastos realizados.

Esta línea de ayudas forma parte del paquete de medidas urgentes activadas por el Gobierno para hacer frente a los daños provocados por fenómenos meteorológicos extremos, cada vez más frecuentes en regiones como Extremadura.