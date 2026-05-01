Guardiola y Cotrina chocan por el Primero de Mayo: "Reivindicación, no celebración"

La reivindicación sindical del Primero de Mayo deja este viernes un primer choque político en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha apelado en el Día Internacional del Trabajo a quienes "hacen avanzar Extremadura con su esfuerzo diario", unas palabras que el secretario general del PSOE, Álvaro Sánchez Cotrina, le ha reprochado desde la manifestación de Mérida.

"Primero de Mayo, día de reivindicación, no de celebración", ha afirmado Sánchez Cotrina, que ha considerado que el nuevo Gobierno autonómico de PP y Vox "empieza mal" si interpreta así una fecha que está ligada a la historia de la lucha de los trabajadores y trabajadoras "de esta tierra y de todo el conjunto de España".

Mensaje en redes sociales

Guardiola ha publicado un mensaje en su perfil de la red social X en el que ha señalado que este viernes se reconoce a quienes sostienen cada día la comunidad. "Celebramos a quienes hacen avanzar Extremadura con su esfuerzo diario", ha escrito.

La presidenta ha citado a "los que madrugan, a los que emprenden, a los que cuidan, a los que enseñan, a los que construyen futuro con sus manos y su talento", y ha tenido también palabras para "quienes no salen en los titulares, pero sostienen esta tierra cada día". "Seguiremos a vuestro lado. Gracias por construir nuestro presente y nuestro futuro", ha añadido.

El fin del diálogo social

El portavoz socialista ha cargado contra las políticas que, a su juicio, empieza a perfilar el nuevo Ejecutivo autonómico, y ha señalado especialmente al diálogo social. "No vamos a permitir que este gobierno acabe con el diálogo social", ha advertido. En su intervención, ha defendido que ese espacio de negociación ha sido "el hito más importante que tiene la clase trabajadora" para fortalecer los derechos de los hombres y las mujeres de Extremadura.

Sánchez Cotrina ha dirigido su mensaje a la presidenta de la Junta y a Vox, al que ha situado como actor clave en el nuevo escenario político regional. "Nos va a tener enfrente, nos va a tener en las calles reivindicando los derechos de los hombres y las mujeres de esta tierra", ha afirmado.

Sindicatos extremeños claman por "salarios justos, democracia y vivienda digna" frente al pacto PP-Vox. / El Periódico

"Ha elegido lío"

El dirigente socialista ha vinculado además la jornada de reivindicación sindical con el arranque del nuevo Gobierno de coalición entre PP y Vox en Extremadura. Ha aludido a unas declaraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, en las que, según ha señalado, en la apertura de la campaña electoral de las andaluzas se refería al "lío de Extremadura", para cargar contra la decisión de Guardiola de pactar con Vox.

"María Guardiola nos ha metido en un lío porque entre estabilidad y lío ha elegido lío", ha afirmado Sánchez Cotrina. El portavoz del PSOE ha asegurado que su partido ejercerá como "garante de los derechos ciudadanos" y de la clase trabajadora, tanto "a pie de calle" como desde el Parlamento regional.

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"Vamos a ser un dique de contención contra las políticas de la derecha y la ultraderecha que ha llegado con fuerza al Parlamento, pero que no ha llegado con fuerza a las calles", ha añadido. A su juicio, la calle "está reivindicando derechos y más progresismo", y ahí, ha concluido, es donde el PSOE pretende situarse "siempre al lado de la clase trabajadora".