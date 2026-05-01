Primero de Mayo
Sindicatos extremeños claman por "salarios justos, democracia y vivienda digna" frente al pacto PP-Vox
Seis muertos en dos meses en Extremadura elevan el clamor sindical por una nueva política de prevención de riesgos laborales y atención a la salud mental
"Salarios, vivienda y democracia". Los sindicatos UGT y CCOO han alzado la voz este Primero de Mayo por la defensa de los servicios públicos y la defensa de los derechos conquistados ante el pacto PP-Vox en Extremadura. "Es más necesario que nunca salir a la calle para reclamar salarios justos, democracia y vivienda digna", ha clamado la secretaria general de CCOO Extremadura, María Berrocal.
Como es tradición, la manifestación ha partido a las 12.00 horas de la rotonda del Puente Lusitania de Mérida. La reivindicación sindical se ha abierto paso entre el pulso social y el ambiente festivo al ritmo de batukada. Bajo la consigna de 'Salarios, vivienda y democracia', la marcha ha congregado a trabajadores y representantes sindicales, que han entonado cánticos por la igualdad, el colectivo LGTBI o la memoria democrática.
"De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste" y "derechos conquistados jamás pisoteados" han sido algunas de las consignas que han acompañado el recorrido, en el que también ha cobrado peso el clamor por una nueva política de prevención de riesgos laborales tras haber registrado Extremadura seis muertos en dos meses.
Reducción de la jornada laboral
La secretaria general de UGT en Extremadura, Patro Sánchez, ha situado la movilización en un contexto de defensa de derechos laborales, sociales y democráticos. "Hoy estamos miles y miles de trabajadoras y trabajadores en la calle, es el Día Internacional del Trabajo, el Primero de Mayo, y estamos por cosas muy claras", ha señalado.
Sánchez ha defendido que la protesta servirá para defender la democracia, la libertad y el reparto de la riqueza. "Ya está bien que los ricos se lleven todo", ha dicho. En el plano laboral, ha reclamado la reducción de jornada y una nueva ley de prevención de riesgos laborales que tenga en cuenta la salud mental.
La dirigente de UGT ha vinculado además la movilización con la defensa de los migrantes, la cooperación internacional y las políticas de igualdad. "Estamos aquí para que no se criminalice a los migrantes, para que no se recorte la cooperación, para seguir peleando por las políticas de la mujer", ha indicado, antes de agradecer la presencia de quienes han acudido a la manifestación. "Los sindicalistas y las sindicalistas estamos aquí, pero sobre todo está aquí la clase obrera", ha remarcado.
Servicios públicos y pacto PP-Vox
Desde CCOO, María Berrocal ha agradecido la participación en la marcha de Mérida y ha extendido el sentido de la convocatoria al conjunto de movilizaciones celebradas en España. Ha defendido que "es más necesario que nunca salir a la calle" para reclamar salarios justos, democracia y vivienda digna.
Berrocal ha sumado a esas reivindicaciones la cooperación internacional, la memoria histórica, las políticas migratorias y las políticas sociales. También ha advertido contra los efectos de las rebajas fiscales pactadas por el PP y Vox sobre el estado del bienestar. "El estado de bienestar no se destruye con la bajada de impuestos", ha afirmado.
La representante de CCOO ha situado la defensa de la sanidad, la educación, la dependencia y las políticas públicas como una prioridad sindical en Extremadura. "Defenderemos la sanidad, defenderemos la educación, defenderemos la dependencia, las políticas sociales y, en definitiva, las políticas públicas tan importantes para esta ciudadanía extremeña en los momentos que tenemos con el pacto PP-Vox", ha señalado.
La marcha ha cerrado así un Primero de Mayo en el que los sindicatos han mezclado el tono reivindicativo con una puesta en escena festiva, pero con un mensaje político claro: mantener la presión en la calle para defender los derechos laborales conquistados y situar en el centro del debate la vivienda, los salarios, la jornada laboral y los servicios públicos.
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