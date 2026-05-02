Ranking Municipal
El mapa de la esperanza de vida en Extremadura, pueblo a pueblo: de Sierra de Fuentes a Alcúescar
La clasificación recoge los municipios de más de 2.000 habitantes, ya que los de menor población aparecen agrupados por tramos en la estadística oficial
La esperanza de vida no se reparte igual en todos los municipios extremeños. Según los datos del último año disponible (2024), Sierra de Fuentes encabeza la clasificación regional entre los municipios de más de 2.000 habitantes, con 87,1 años, seguida de Valverde del Fresno, con 86,2, y Fregenal de la Sierra, con 85. En el extremo contrario aparece Alcuéscar, con 76,7 años, como el municipio con menor esperanza de vida dentro de esta relación.
La estadística del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), elaborada a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo ofrece información individualizada para los municipios de más de 2.000 habitantes. Los de menor población aparecen agrupados por provincias y tramos de habitantes para que las cifras tengan significación estadística.
Este es el ranking de municipios por esperanza de vida
- Sierra de Fuentes: 87,1 años
- Valverde del Fresno: 86,2 años
- Fregenal de la Sierra: 85 años
- Solana de los Barros: 84,8 años
- Jarandilla de la Vera: 84,8 años
- Navaconcejo: 84,7 años
- Guadiana: 84,5 años
- Lobón: 84,5 años
- Valencia de Alcántara: 84,5 años
- Berlanga: 84,4 años
- Jerez de los Caballeros: 83,9 años
- Hervás: 83,8 años
- Cáceres: 83,8 años
- Montehermoso: 83,8 años
- Plasencia: 83,8 años
- Calamonte: 83,7 años
- Malpartida de Plasencia: 83,6 años
- Fuente de Cantos: 83,5 años
- Llerena: 83,5 años
- Oliva de la Frontera: 83,4 años
- Badajoz: 83,3 años
- Coria: 83,3 años
- Zafra: 83,2 años
- Arroyo de la Luz: 83,2 años
- Jaraíz de la Vera: 83,2 años
- Mérida: 83,1 años
- Navalvillar de Pela: 83,1 años
- Alburquerque: 83 años
- Montijo: 83 años
- La Garrovilla: 83 años
- Medellín: 83 años
- Miajadas: 83 años
- Torremejía: 82,9 años
- Villanueva de la Vera: 82,9 años
- Campanario: 82,8 años
- Villanueva del Fresno: 82,8 años
- Monesterio: 82,7 años
- Olivenza: 82,7 años
- Castuera: 82,7 años
- Moraleja: 82,7 años
- Trujillo: 82,7 años
- Valverde de Leganés: 82,6 años
- Hornachos: 82,6 años
- Cabezuela del Valle: 82,6 años
- Aceuchal: 82,5 años
- Azuaga: 82,5 años
- Higuera la Real: 82,5 años
- Arroyo de San Serván: 82,4 años
- Burguillos del Cerro: 82,4 años
- Puebla de la Calzada: 82,4 años
- Navalmoral de la Mata: 82,4 años
- San Vicente de Alcántara: 82,3 años
- Santa Marta: 82,3 años
- Quintana de la Serena: 82,2 años
- Talarrubias: 82,2 años
- La Zarza: 82,2 años
- Monterrubio de la Serena: 82,1 años
- Los Santos de Maimona: 82,1 años
- Villafranca de los Barros: 82,1 años
- Valdelacalzada: 82 años
- Villanueva de la Serena: 82 años
- Almendralejo: 81,9 años
- Don Benito: 81,9 años
- Orellana la Vieja: 81,8 años
- Barcarrota: 81,8 años
- Talayuela: 81,7 años
- Cabeza del Buey: 81,7 años
- Madroñera: 81,6 años
- Guareña: 81,4 años
- Herrera del Duque: 81,4 años
- Malpartida de Cáceres: 81,2 años
- Fuente del Maestre: 81,2 años
- Bienvenida: 81,1 años
- Ribera del Fresno: 81 años
- Talavera la Real: 80,9 años
- Santa Amalia: 80,6 años
- La Codosera: 80,2 años
- Zalamea de la Serena: 80,1 años
- Casar de Cáceres: 80,1 años
- Villar del Rey: 79,9 años
- Puebla de Sancho Pérez: 79,8 años
- Fuentes de León: 79,5 años
- La Coronada: 79,3 años
- Torrejoncillo: 79,2 años
- Zahínos: 79 años
- La Albuera: 78,8 años
- Alcuéscar: 76,7 años
La clasificación deja una frontera clara: solo tres municipios alcanzan o superan los 85 años de esperanza de vida. Son Sierra de Fuentes, Valverde del Fresno y Fregenal de la Sierra. Por debajo, otros siete municipios se mueven entre los 84,4 y los 84,8 años, muy cerca de esa barrera.
En la parte baja, ocho municipios quedan por debajo de los 80 años: Villar del Rey, Puebla de Sancho Pérez, Fuentes de León, La Coronada, Torrejoncillo, Zahínos, La Albuera y Alcuéscar.
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