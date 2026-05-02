Tres pueblos de Extremadura superan ya los 85 años de esperanza de vida y los cacereños son más longevos que los pacenses

La esperanza de vida en Extremadura se sitúa en 83,1 años, según los datos del último año disponible (2024), una décima más que en el ejercicio anterior. La provincia de Cáceres está por encima de esa media, con 83,6 años, mientras que Badajoz registra 82,8 años. La estadística del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), elaborada a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja además que solo tres municipios extremeños de más de 2.000 habitantes alcanzan ya la barrera de los 85 años.

La comparación provincial deja una conclusión clara: los cacereños son más longevos que los pacenses. La diferencia es de ocho décimas, con 83,6 años en Cáceres frente a 82,8 en Badajoz, según los datos del último año disponible (2024).

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No se trata de una brecha amplia, pero sí de una ventaja visible. La media regional se sitúa en 83,1 años, de modo que Cáceres queda por encima del conjunto de Extremadura y Badajoz, ligeramente por debajo. La estadística mide la esperanza de vida al nacer y se utiliza como indicador de las condiciones de vida, salud, educación y otras dimensiones sociales de un territorio.

Los tres municipios que superan los 85 años

El dato más llamativo está en la parte alta de la tabla. Sierra de Fuentes aparece como el municipio extremeño de más de 2.000 habitantes donde más años se vive, con 87,1 años de esperanza de vida. Le sigue Valverde del Fresno, que alcanza los 86,2 años. Ambos municipios pertenecen a la provincia de Cáceres y son los únicos cacereños que superan claramente los 85 años.

El tercer municipio que llega a esa frontera es Fregenal de la Sierra, en la provincia de Badajoz, con 85 años. En el caso pacense, el IEEX lo sitúa como el municipio con mayor esperanza de vida de la provincia entre los de más de 2.000 habitantes. En el extremo contrario, La Albuera registra el dato más bajo de Badajoz, con 78,8 años, según los datos del último año disponible (2024).

La parte alta de la tabla

Por debajo de esos tres municipios, pero todavía con cifras elevadas, aparecen otros núcleos que rozan la barrera de los 85 años. Es el caso de Solana de los Barros y Jarandilla de la Vera, ambas con 84,8 años; Navaconcejo, con 84,7; y Guadiana, Lobón y Valencia de Alcántara, todos con 84,5 años. También figura Berlanga, con 84,4 años.

La relación muestra que Badajoz también coloca varios municipios entre los más longevos de la comunidad, pero la provincia de Cáceres mantiene la media provincial más elevada y sitúa a dos localidades en la cima regional. Además de Sierra de Fuentes y Valverde del Fresno, otros municipios cacereños presentan cifras destacadas, como Jarandilla de la Vera (84,8), Navaconcejo (84,7), Valencia de Alcántara (84,5), Cáceres capital (83,8), Plasencia (83,8), Hervás (83,8) y Montehermoso (83,8).

En el extremo contrario, los municipios extremeños de más de 2.000 habitantes con menor esperanza de vida se sitúan por debajo de los 80 años. Alcuéscar registra el dato más bajo de Extremadura, con 76,7 años, seguido de La Albuera, con 78,8; Zahínos, con 79; Torrejoncillo, con 79,2; La Coronada, con 79,3; Fuentes de León, con 79,5; Puebla de Sancho Pérez, con 79,8; y Villar del Rey, con 79,9, según los datos del último año disponible (2024).

Las mujeres viven más

La diferencia por sexos sigue siendo una de las claves de la estadística. En Extremadura, las mujeres tienen una esperanza de vida de 86 años, frente a los 80,4 años de los hombres, según los datos del último año disponible (2024). La brecha se sitúa así en 5,6 años.

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El dato confirma una tendencia habitual en las series demográficas: las mujeres viven más que los hombres, aunque ambos grupos mejoran respecto a los primeros registros de la serie. En 2005, la esperanza de vida total en Extremadura era de 79,8 años; en 2024 llega a 83,1. En el caso de los hombres pasa de 76,6 a 80,4 años, mientras que en las mujeres sube de 83,2 a 86 años.

El IEEX recuerda que la esperanza de vida expresa el promedio de años que se espera que una persona viva bajo las condiciones de mortalidad del periodo analizado. Para su cálculo se parte de las tablas de mortalidad y se utilizan datos reales de población, defunciones y nacimientos, con desgloses por territorio, sexo y edad.

La información se ofrece por sexo para Extremadura, provincias y municipios de más de 2.000 habitantes. Los municipios de menor tamaño se agrupan por provincias y tramos de población para ofrecer cifras significativas. Esa metodología permite comparar territorios sin que el tamaño de la población distorsione de forma excesiva la lectura de los datos.