El Camino Real de Madrid a Guadalupe vuelve a guiar peregrinos: 257 kilómetros en 12 etapas

El Camino Real de Guadalupe ha vuelto a abrirse paso entre Madrid y el monasterio cacereño. La ruta, recuperada en 2024, propone un recorrido de 257 kilómetros repartidos en 12 etapas que parte de la capital y avanza hacia el sur hasta alcanzar el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, uno de los grandes centros históricos de peregrinación de la península y uno de los enclaves patrimoniales más reconocibles de Extremadura.

El trazado arranca en Madrid, donde una placa en las inmediaciones de la plaza de la Villa recuerda el punto de partida de este itinerario histórico. Desde ahí, el camino se dirige hacia municipios del área metropolitana y del sur madrileño como Alcorcón, Móstoles y El Álamo, antes de enlazar con tierras toledanas y continuar rumbo a Guadalupe. El recorrido conecta después con localidades como La Mata, Talavera de la Reina, Oropesa o Puente del Arzobispo, hasta internarse finalmente en territorio extremeño y alcanzar la comarca de Las Villuercas-Ibores-Jara.

Jorge Valiente

La ruta cuenta además con una segunda variante desde Titulcia y con un tramo opcional por La Calera, lo que permite adaptar el recorrido a distintos perfiles de caminantes. Como sucede en otros itinerarios de peregrinación, quienes completan el camino pueden sellar su pasaporte del peregrino a lo largo del trayecto y, a su llegada al monasterio, recibir la Guadalupense, el documento acreditativo que entrega la comunidad franciscana.

De Madrid a Guadalupe

El Camino Real desde Madrid es hoy uno de los 13 caminos de peregrinación hacia la Villa y Puebla de Santa María de Guadalupe. Su recuperación permite devolver visibilidad a una ruta que durante siglos sirvió de vía de comunicación, tránsito religioso y recorrido de postas entre Castilla y el santuario extremeño.

El itinerario no solo une dos puntos geográficos. También enlaza territorios que históricamente formaron parte de un mismo cauce de peregrinación. Desde la salida de Madrid, el camino avanza por poblaciones que marcan la transición entre el entorno urbano de la capital y los paisajes abiertos del sur de la comunidad. A partir de ahí, entra en la provincia de Toledo y sigue por localidades vinculadas al paso de viajeros, correos, comerciantes y peregrinos.

En ese trayecto aparecen nombres que han tenido un peso propio en la historia caminera hacia Guadalupe. Talavera de la Reina, Oropesa o Puente del Arzobispo figuran entre los enclaves que ayudan a reconstruir el viejo trazado hacia el monasterio. Son puntos de paso que permiten entender el Camino Real como algo más que una ruta senderista: es una línea histórica que conectaba villas, ventas, veredas, caminos de herradura y antiguos espacios de descanso.

Una vía utilizada desde época romana y árabe

La historia del Camino Real de Guadalupe se hunde en antiguas vías de comunicación utilizadas ya por romanos y, más tarde, por árabes. Aquellos caminos fueron adaptándose con el paso de los siglos hasta convertirse en cauces fundamentales de comunicación entre territorios del centro y del suroeste peninsular.

La construcción del monasterio de Guadalupe en el siglo XIV dio a esta ruta una nueva dimensión. A partir de entonces, el camino fue adquiriendo peso como itinerario de peregrinación mariana, especialmente desde Castilla. Guadalupe se consolidó como destino espiritual en un momento en el que la corte castellana miraba cada vez más hacia el sur tras la conquista de Sevilla, mientras Santiago quedaba más alejado para muchas peregrinaciones en demanda de gracias e indulgencias.

La importancia del santuario creció durante los siglos XIV, XV y XVI, cuando Guadalupe se convirtió en uno de los grandes centros religiosos del reino. Miles de peregrinos recorrían sus caminos a lo largo del año desde distintos puntos de la geografía española, atraídos por la devoción a la Virgen y por el prestigio que el monasterio fue adquiriendo con el respaldo de la Corona.

El impulso de los reyes

Alfonso XI de Castilla y su hijo Pedro I favorecieron la creación del priorato secular de Guadalupe y la construcción de un santuario preparado para acoger peregrinaciones. El monasterio fue dotándose de hospital, colegios, hospedería y otros servicios destinados a quienes llegaban hasta la puebla cacereña.

Más tarde, los Reyes Católicos consolidaron el uso del Camino Real. La reina Isabel viajó en numerosas ocasiones hasta Guadalupe y, según la documentación vinculada a la ruta, utilizó este camino al menos en varias de ellas. Ese respaldo monárquico reforzó el peso del itinerario y contribuyó a fijarlo como una de las grandes vías de peregrinación de la época.

La denominación de Camino Real se afianzó durante la España de los Austrias. En aquel tiempo se llamaba caminos reales a las vías de comunicación que pertenecían al rey y que, por tanto, no podían ser enajenadas, roturadas ni invadidas. Eran caminos protegidos por la Corona, utilizados por los monarcas y también por las postas encargadas de llevar el correo real.

En algunos tramos eran conocidos también como caminos de herradura, al estar empedrados y preparados para el paso de caballerías. Esa condición refuerza el carácter histórico de una ruta que no nació como producto turístico, sino como infraestructura de comunicación, devoción y poder.

Peregrinos ilustres

El Camino Real de Guadalupe fue recorrido por peregrinos anónimos, pero también por figuras destacadas de distintas épocas. Las fuentes vinculadas al itinerario citan la llegada al monasterio de personalidades religiosas como San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús o San Francisco de Borja.

También aparecen nombres ligados a la historia civil y literaria. Cristóbal Colón acudió al monasterio tras sus viajes y está vinculado a Guadalupe por el bautizo de los indígenas Cristóbal y Pedro. Miguel de Cervantes también figura entre los viajeros que llegaron hasta el santuario, donde habría ofrecido sus cadenas a la Virgen después de ser liberado de su cautiverio.

Estos nombres ayudan a explicar la dimensión simbólica que llegó a tener Guadalupe entre los siglos XIV y XVII. Hasta finales del siglo XVII, el monasterio conservó su papel como centro espiritual del reino y como destino de peregrinación favorecido por el aprecio de la casa de Austria.

Doce etapas y pasaporte del peregrino

El trazado recuperado desde Madrid se organiza actualmente en 12 etapas, con variantes que permiten ajustar el camino a distintas posibilidades. La reconstrucción del itinerario se ha realizado a partir de referencias históricas, descripciones de viajeros, documentación antigua y memoria caminera de los lugares que componían la ruta.

El recorrido recupera así veredas, ventas, villas y parajes que formaron parte del camino histórico, aunque adaptados a la realidad actual. La propuesta combina patrimonio, naturaleza, historia y espiritualidad, y permite recorrer desde la capital de España hasta el corazón de Las Villuercas siguiendo un itinerario de largo recorrido.

Los peregrinos pueden sellar su pasaporte durante las etapas y obtener, al llegar a Guadalupe, la Guadalupense, acreditación que certifica la peregrinación hasta el monasterio. Este documento, entregado por la comunidad franciscana, refuerza el carácter devocional de una ruta que busca situarse de nuevo en el mapa de los grandes caminos históricos.

Uno de los 13 caminos hacia Guadalupe

El Camino Real desde Madrid forma parte de la red de 13 caminos de peregrinación hacia Guadalupe, una estructura que muestra la amplitud del fenómeno peregrino vinculado a la villa cacereña. Junto a este itinerario figuran rutas como el Camino de Sevilla, respaldado por la ciudad hispalense; el Camino Jerónimo, que une monasterios ligados a esta orden; o el Camino de Monfragüe, marcado por sus valores naturales, artísticos, históricos y culturales.

También se incluyen el Camino de los Descubridores, que vincula Guadalupe con el Nuevo Mundo; el Camino Visigodo, ligado al legado visigodo en Extremadura; el Camino Romano, heredero de la antigua calzada que unía Mérida con Toledo; y el Camino Mozárabe, relacionado con el contacto cultural entre cristianos y musulmanes.

La red se completa con el Camino de Levante, el Camino de Cabañeros, el Camino de la Jara, el Camino de los Montes de Toledo y otros trazados que confluyen en la puebla cacereña. Todos ellos refuerzan la idea de Guadalupe como destino de llegada, como punto de encuentro de caminos y como enclave que sigue proyectando su historia más allá de Extremadura.

Una puerta de entrada desde Madrid

La recuperación del Camino Real desde Madrid añade una puerta de entrada directa desde la capital a Guadalupe. El itinerario permite recorrer a pie o por etapas un corredor histórico que une Madrid, Toledo y Cáceres, y que devuelve protagonismo a un camino que durante siglos fue transitado por reyes, religiosos, escritores, correos y peregrinos.