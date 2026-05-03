Las empresas extremeñas pagan tarde sus facturas: la demora media es de dos semanas

Las empresas extremeñas siguen pagando tarde, aunque cada vez con algo menos de retraso. En el primer trimestre de 2026, la demora media sobre los plazos pactados se situó en 15,29 días, una cifra que mejora tanto respecto al trimestre anterior como frente al mismo periodo del año pasado, pero que aún coloca a Extremadura por encima de la media nacional, según el último estudio de Informa D&B.

En concreto, el retraso medio en la comunidad baja 0,29 días respecto al trimestre anterior y se reduce en 2,62 días en comparación con el primer trimestre de 2025. Sin embargo, Extremadura continúa por encima del conjunto del país, donde la demora media se situó en 14,42 días, es decir, 0,87 días menos que en la región.

El informe también deja una lectura más favorable para Extremadura en el cumplimiento de los plazos pactados. Entre enero y marzo, el 46,26% de los pagos realizados por empresas extremeñas se abonaron a tiempo, un porcentaje superior al 43,94% registrado en el conjunto nacional. Además, el 45,34% de las facturas se pagó con hasta 30 días de demora, mientras que un 3,34% se retrasó más de 120 días.

A nivel nacional

En el conjunto de España, las empresas pagaron con una demora media de 14,42 días durante el primer trimestre del año, casi medio día más que al cierre de 2025. Según Informa D&B, estos retrasos suponen un coste directo de más de 3.000 millones de euros para el tejido empresarial español.

Aun así, la comparativa interanual refleja una mejora, ya que el retraso medio nacional se reduce en 1,23 días respecto al mismo periodo del año pasado. La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, apunta que la demora "vuelve a superar" los 14 días después de haber bajado a 13,97 días en el último trimestre de 2025.

En concreto, cabe indicar que la proporción de pagos puntuales en España cae hasta el 43,94%, por debajo del 44% por primera vez desde el tercer trimestre de 2024. Por su parte, los pagos que registran más de 60 días de retraso representan suponen ya el 5,44% del total.

Sectores

Por sectores, administración y hostelería son los que acumulan mayores retrasos en sus pagos, con 23,55 y 23,37 días, respectivamente. En el lado contrario se sitúa la industria, salvo las industrias extractivas, como el sector más cumplidor, con una demora media de 10,62 días.

En el análisis por territorios, los mayores retrasos se registran en Melilla, con 27,21 días, seguida de Canarias, con 22,01, y Baleares, con 20,65. En el extremo opuesto aparece Navarra, la única comunidad donde la demora media baja de los diez días, hasta situarse en 9,97.

El tamaño de la empresa también marca diferencias. El 49,5% de las microempresas paga dentro del plazo pactado, frente al 14% de las grandes compañías. Sin embargo, las microempresas son las que presentan una mayor demora media, con 16,69 días, aunque mejoran en 1,98 días respecto al año anterior.