La atención digital gratuita llega a más de 200 empresas extremeñas en los tres primeros meses

Las Oficinas Acelera Pyme de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) han cerrado su primer trimestre de actividad con asesoramiento digital gratuito, directo e individualizado a más de 200 empresas extremeñas pertenecientes a 22 sectores profesionales y económicos diferentes. La iniciativa, con oficinas en Cáceres y Badajoz, ha superado además la veintena de jornadas divulgativas en este periodo.

El balance refleja también una intensa presencia sobre el terreno. Los técnicos han desarrollado actuaciones en 19 localidades de la región y han contactado con más de 400 empresas, tanto a través de jornadas y talleres como mediante el programa ‘Acelera en Ruta’, una fórmula itinerante con la que el personal técnico acude directamente a los centros de actividad de las empresas.

El coordinador técnico de las Oficinas Acelera Pyme Creex, José Antonio Sereno, destaca que el objetivo es adoptar un enfoque "proactivo" y no esperar a que las empresas soliciten ayuda, sino salir a buscarlas para acercarles las oportunidades de la digitalización.

El perfil

Según los datos facilitados por la organización, el 58% de las personas participantes son mujeres, un porcentaje que la Creex vincula al objetivo de reforzar la presencia y el liderazgo femenino en el entorno empresarial extremeño, especialmente en una región donde el acceso al empleo presenta mayores dificultades para las mujeres.

Sereno subraya además la importancia de este tipo de proyectos en comunidades como Extremadura, donde el tejido productivo está formado mayoritariamente por microempresas y autónomos. A su juicio, aunque la digitalización puede ayudar a las pequeñas empresas a competir mejor, también existe el riesgo de que la falta de recursos, tiempo o formación agrande la brecha con las compañías de mayor tamaño.

En este sentido, señala que muchas pequeñas empresas se enfrentan a una "barrera invisible": no saber por dónde empezar, la falta de tiempo para formarse o el miedo a herramientas que no siempre se perciben como útiles. Frente a ello, las Oficinas Acelera Pyme ofrecen diagnóstico, información, formación, acompañamiento y respuesta adaptada a cada negocio.

En esta línea, cabe destacar que el proyecto cuenta además con cerca de medio centenar de proveedores digitales y con cinco sedes fijas en Badajoz, Cáceres, Plasencia, Zafra y Almendralejo, aunque mantiene un marcado carácter itinerante para llegar a cualquier punto de la región.

Las Oficinas Acelera Pyme están impulsadas en España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y cuentan en la convocatoria de 2025 con más de 29 millones de euros en ayudas para favorecer la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. La financiación procede de fondos europeos FEDER del periodo 2021-2027.