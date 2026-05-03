Las exportaciones extremeñas crecen un 37,9% y refuerzan el impulso exterior de la región

La economía extremeña mantiene un comportamiento positivo apoyada en el fuerte crecimiento de sus exportaciones, la estabilidad empresarial y un avance sólido del Producto Interior Bruto (PIB). Según datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las ventas exteriores aumentaron un 37,9% entre enero de 2025 y enero de 2026, un dato que refleja el mayor dinamismo del sector exterior extremeño.

Este impulso se produce en un contexto de estabilidad del tejido empresarial. De acuerdo con el Colegio de Registradores de España, las insolvencias en Extremadura no registraron variación interanual al comparar el cuarto trimestre de 2025 con el mismo periodo de 2024, según recoge Coface en una nota de prensa, compañía especializada en seguro de crédito comercial.

Evaluación del riesgo por países. / Cofade

A esta evolución se suma el crecimiento económico regional. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa el avance interanual del PIB extremeño en el 2,6% durante el cuarto trimestre de 2025, el mismo ritmo registrado por el conjunto de la economía española en ese periodo.

Para Coface, estos datos muestran una evolución "positiva y equilibrada" de la comunidad, marcada por la estabilidad empresarial y el fuerte empuje del comercio exterior. La economista de Coface para el sur de Europa, Laurine Pividal, subraya que el crecimiento de las exportaciones refleja "una mejora en la competitividad y una mayor proyección internacional de la región".+

El reto

Pividal advierte, no obstante, de que el reto para Extremadura será consolidar este dinamismo en un contexto global incierto, manteniendo la solidez del tejido empresarial y aprovechando las oportunidades vinculadas al comercio exterior. En el conjunto nacional, España conserva una posición sólida dentro del mapa global de riesgo país, con una calificación A2, considerada de riesgo bajo, según el informe Coface Risk Review.

Dentro de Europa, España se sitúa entre las economías avanzadas con menor nivel de riesgo, por delante de países como Alemania, Italia o Francia, y al mismo nivel que otras grandes economías desarrolladas como Estados Unidos o Japón. Coface advierte, sin embargo, de que el escenario internacional seguirá condicionado por factores de incertidumbre que podrían afectar a la evolución del riesgo país.