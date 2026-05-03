Extremadura cierra el puente entre nubes, poca lluvia y temperaturas altas

Último día del puente de mayo y se registran pocos cambios meteorológicos respecto al viernes y al sábado. Así, este domingo, 3 de mayo, Extremadura vive una jornada de cielo cambiante, con intervalos nubosos y ambiente suave. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se contempla baja probabilidad de algunas precipitaciones débiles dispersas, principalmente en zonas de montaña del norte y el este de Extremadura.

Sin embargo, la inestabilidad no desaparece del todo, pero pierde fuerza respecto a los días anteriores. El cielo se mantiene revuelto, con más nubes que sol en algunas franjas, aunque la lluvia aparece como un fenómeno débil y disperso, sin carácter generalizado en la región.

Temperaturas altas pese a las nubes

En cuanto al termómetro, las temperaturas mínimas experimentan en un ligero o moderado descenso, mientras que las máximas se mantienen sin cambios o con un leve descenso. En Badajoz, las temperaturas se mueven entre los 12 y los 24 grados, y en Cáceres, entre los 12 y los 22 grados.

Por su parte, Meteored también presenta un cierre de puente templado en Extremadura. En su previsión para Badajoz, marca para este domingo una máxima de 22 grados y una mínima de 12, con viento moderado y sin lluvia acumulada prevista. En Cáceres, el mercurio oscila entre los 20 de máxima y los 11 grados de mínima.

Noticias relacionadas

En cuanto al viento, sopla de componente oeste y suroeste, flojo o moderado, y se muestra más intenso por la tarde.