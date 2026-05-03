Extremadura convoca ayudas para proteger sus razas autóctonas: de la blanca cacereña a la gallina azul

La Junta de Extremadura ha convocado las ayudas destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas en la región durante 2026, una línea de subvenciones que busca sostener el trabajo de conservación, mejora genética y mantenimiento de especies ganaderas vinculadas al territorio. La convocatoria, publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), cuenta con un presupuesto de 69.048 euros y un plazo de solicitud de 10 días hábiles, que vence el 14 de mayo.

Aunque se trata de una ayuda incluida en el programa nacional de conservación, mejora y fomento de razas ganaderas, en Extremadura tiene un marcado acento propio. En la especie bovina, las subvenciones se limitan a la raza blanca cacereña; en el ganado caprino, a las razas retinta y verata; y en la especie aviar, a la gallina extremeña azul, siempre que el censo esté localizado en la comunidad autónoma.

Quién puede pedir las ayudas

Los beneficiarios de esta convocatoria son las organizaciones o asociaciones de ganaderos oficialmente reconocidas para la gestión del libro o libros genealógicos de las razas autóctonas españolas por parte de la comunidad autónoma.

La resolución recoge que podrán recibir financiación las actuaciones vinculadas a la creación o mantenimiento de libros genealógicos, así como las actividades derivadas del desarrollo del programa de mejora oficialmente reconocido para cada raza. Entre ellas figuran las medidas orientadas a la conservación in situ, es decir, al mantenimiento de estas razas en su propio entorno productivo.

Mejora genética y bancos de germoplasma

La convocatoria también contempla como actividades subvencionables la creación y mantenimiento de bancos de germoplasma en centros oficialmente autorizados, así como las pruebas destinadas a determinar la calidad genética o el rendimiento del ganado.

Las ayudas irán dirigidas a sufragar gastos relacionados con la implantación y desarrollo de los programas de mejora oficialmente aprobados, los controles de rendimientos necesarios para realizar evaluaciones genéticas de los animales y los programas de difusión de esas mejoras.

Una línea para conservar patrimonio ganadero

La convocatoria enlaza así con la protección de razas que forman parte del patrimonio ganadero extremeño y que dependen, en buena medida, del trabajo de las asociaciones de criadores para mantener censos, registrar genealogías y avanzar en programas de mejora sin perder su singularidad.

En el caso de Extremadura, la ayuda afecta a razas muy identificadas con el medio rural de la región, desde la blanca cacereña hasta las cabras retinta y verata, además de la gallina extremeña azul, una raza aviar incluida también dentro de esta línea de conservación.