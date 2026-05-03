Extremadura oferta cursos gratuitos sobre IA y comercio electrónico: estos son los plazos para apuntarse

Espacios Digitalex mantiene abierto hasta el próximo 10 de mayo el plazo de inscripción para la primera convocatoria del Aula Virtual de este año, con una oferta de cuatro cursos gratuitos centrados en algunas de las competencias digitales más demandadas actualmente, como la inteligencia artificial, el comercio electrónico o el manejo de hojas de cálculo.

Se trata de un programa financiado por la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y el SEXPE, y gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, AUPEX, que trabaja para acercar la capacitación tecnológica a la ciudadanía y reducir la brecha digital, especialmente en las zonas rurales.

La formación está dirigida a personas desempleadas, ocupadas y emprendedoras que quieran mejorar sus habilidades digitales. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años residentes en Extremadura, que deberán formalizar su solicitud a través de la web oficial formaciononline.espaciosdigitalex.org.

Los cursos se desarrollarán entre el 13 de mayo y el 17 de junio a través de la plataforma virtual de Espacios Digitalex. Durante todo el proceso de aprendizaje, el alumnado contará con apoyo técnico, tutorías personalizadas, actividades prácticas, evaluaciones tipo test y videotutoriales para facilitar la asimilación de los contenidos.

Los cursos

La primera convocatoria incluye el curso de Comercio electrónico, orientado a la creación y gestión de una tienda online. En él se abordarán modelos de negocio, herramientas tecnológicas, estrategias de marketing digital, diseño, usabilidad, seguridad, logística y aspectos legales. Además, contará con un webinar en directo con el equipo de Espacios Digitalex para facilitar la puesta en marcha de una herramienta de creación de tiendas online.

También se oferta Hoja de cálculo. LibreOffice Calc, una formación práctica para adquirir competencias básicas en el uso de hojas de cálculo en entornos profesionales. El alumnado aprenderá a gestionar datos, crear fórmulas, utilizar tablas dinámicas y generar gráficos.

La inteligencia artificial tendrá un peso destacado en esta convocatoria con dos acciones formativas. La primera, Introducción a la IA generativa y la creación de prompts, abordará los fundamentos de esta tecnología y su aplicación práctica en el día a día, especialmente en la elaboración de instrucciones eficaces para obtener mejores resultados. El curso incluirá herramientas para generar textos, imágenes, vídeos y otros contenidos, con el objetivo de impulsar tanto la creatividad como la productividad.

La segunda propuesta, IA generativa para el empleo, estará enfocada a mejorar la empleabilidad. El objetivo es mostrar cómo la inteligencia artificial puede ayudar en la búsqueda de trabajo y en la visibilidad profesional, desde la elaboración de currículums y cartas de presentación hasta la preparación estratégica de entrevistas.

Las personas interesadas podrán inscribirse en un máximo de dos cursos. Toda la información sobre contenidos, fechas, estructura, criterios de evaluación y guía del alumnado está disponible en la web de la formación online de Espacios Digitalex. En caso de dudas, se puede contactar a través del teléfono 924 229 339 o mediante el correo electrónico secretariafonline@espaciosdigitalex.org.