Extremadura perderá más de 22.000 alumnos en Primaria, ESO y Bachillerato hasta 2035

Extremadura tiene por delante una década decisiva para sus colegios e institutos. La baja natalidad empezará a sentirse con fuerza en las aulas y dejará en la región 22.128 alumnos menos en Primaria, ESO y Bachillerato hasta 2035, según las proyecciones incluidas en el informe El impacto de la demografía en el sistema educativo español. Proyecciones a cinco y diez años, elaborado por el catedrático de Sociología Miguel Requena para la Fundación Ramón Areces y la Fundación Europea Sociedad y Educación.

En concreto, Extremadura perderá 10.264 alumnos en Primaria, 9.544 en ESO y 2.320 en Bachillerato durante la próxima década. El dato no incluye Infantil, donde la etapa de 0 a 2 años crecerá por el aumento de la escolarización temprana, pero sí permite medir con claridad el efecto que tendrá la caída de nacimientos sobre colegios e institutos.

| / El Periódico

El informe sitúa a Extremadura entre los territorios de declive estructural. En su resumen ejecutivo, advierte de que las regiones con poblaciones más envejecidas entrarán en una fase de "vaciamiento" escolar de difícil reversión y señala expresamente que Extremadura experimentará una "erosión más o menos lineal y constante". El estudio también subraya que el sistema educativo español no se contraerá de forma uniforme, sino como una España de varias velocidades, con territorios capaces de resistir mejor y otros más expuestos al desgaste demográfico.

Primaria concentra el primer golpe

El descenso más inmediato llegará a Primaria. Extremadura perderá 7.267 alumnos entre 2025 y 2030 y otros 2.997 entre 2030 y 2035, hasta sumar 10.264 escolares menos en una década. Es la etapa en la que el retroceso aparece antes y con más claridad, porque recibe directamente a las cohortes nacidas tras el desplome de la natalidad.

La tendencia no será exclusiva de Extremadura. El informe proyecta para España una pérdida de más de 300.000 alumnos de Primaria en el primer quinquenio y de otros 82.727 en el segundo. Pero en regiones envejecidas como Extremadura, Galicia, Asturias o Castilla y León, el estudio advierte de que la senda descendente se mantendrá sin señales claras de recuperación a medio plazo.

En términos prácticos, esa pérdida no se traducirá solo en menos niños por aula. También obligará a revisar unidades escolares, plantillas, transporte, comedores, ratios y mantenimiento de centros, especialmente en una comunidad con una red educativa muy extendida sobre el territorio.

La ESO caerá más a partir de 2030

La ESO vivirá un comportamiento distinto. El ajuste empezará de forma más contenida entre 2025 y 2030, con 3.620 alumnos menos, pero se acelerará en el siguiente quinquenio, cuando Extremadura perderá otros 5.924 estudiantes. En total, la enseñanza secundaria obligatoria se quedará con 9.544 alumnos menos hasta 2035.

El informe explica que el desplome de la ESO llegará con cierto retraso porque las cohortes nacidas a partir de 2010 irán entrando progresivamente en los institutos. En el conjunto nacional, la caída será de 96.723 alumnos entre 2025 y 2030 y de 280.191 entre 2030 y 2035, lo que confirma que el mayor golpe en Secundaria se producirá en la segunda mitad de la década.

En el caso extremeño, el documento describe una evolución homogénea entre provincias. A diferencia de otros territorios donde hay zonas que resisten o incluso crecen, Badajoz y Cáceres comparten una misma dirección: la de un descenso progresivo del alumnado de Secundaria.

Bachillerato baja menos, pero también se estrecha

El Bachillerato perderá 1.315 alumnos entre 2025 y 2030 y otros 1.005 entre 2030 y 2035. Serán 2.320 estudiantes menos en diez años. La caída es más moderada que en Primaria y ESO, pero afecta a una etapa clave para el acceso a la universidad y para la ordenación de la oferta educativa postobligatoria.

R.M

El estudio atribuye el descenso del Bachillerato a la evolución demográfica, pero también a posibles cambios en los itinerarios educativos, especialmente por el peso creciente de la Formación Profesional. En el caso extremeño, la pérdida se suaviza ligeramente en el segundo quinquenio, lo que apunta a que parte del ajuste se habrá producido antes que en otros territorios.

Infantil no cambia el diagnóstico

La Educación Infantil introduce un matiz importante. Si se sumaran todas las etapas analizadas, el saldo global sería menor, porque el ciclo de 0 a 2 años crecerá. Extremadura ganará 2.007 alumnos entre 2025 y 2030 y otros 2.103 entre 2030 y 2035 en esa etapa, hasta sumar 4.110 niños más. Ese aumento responde al crecimiento de la escolarización temprana, una tendencia que el informe considera generalizada.

La etapa de 3 a 5 años, en cambio, seguirá bajando. Extremadura perderá 1.596 alumnos entre 2025 y 2030 y otros 166 entre 2030 y 2035. Por eso, al sumar todas las etapas analizadas, el saldo total queda en 19.780 alumnos menos. El crecimiento de 0 a 2 años reduce la pérdida global, pero no compensa el retroceso en Primaria, ESO y Bachillerato.

Menos alumnos y revisión de la red

El informe concluye que el sistema educativo deberá prepararse para una reorganización de recursos materiales y humanos. En Primaria y Secundaria, el reto será gestionar la caída de alumnado y el posible cierre de unidades; en el primer ciclo de Infantil, la necesidad será ampliar la oferta y adaptarla a una demanda creciente.

En Extremadura, esa planificación tendrá que tener en cuenta la dispersión territorial y el peso de las zonas rurales. La caída de alumnado puede afectar a la organización de grupos, plantillas, rutas de transporte escolar y mantenimiento de unidades en municipios pequeños.

Buena parte de esa evolución ya está marcada por la natalidad registrada en los últimos años. En Primaria y ESO, las previsiones tienen un margen limitado de variación porque muchos de los alumnos que estarán escolarizados en 2030 y 2035 ya han nacido. Salvo un cambio migratorio de gran impacto, el escenario que dibuja el informe es el de una reducción sostenida del alumnado extremeño en colegios e institutos durante la próxima década.