Los técnicos de Infantil se concentran en Extremadura para exigir menos niños por aula y más personal de apoyo

El colectivo de técnicos y técnicas en Educación Infantil de Extremadura ha anunciado su participación en la huelga estatal del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) convocada para el próximo 7 de mayo de 2026 por los sindicatos CCOO y CGT. La jornada de protesta tendrá además una concentración regional en Mérida, frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, para reclamar la dignificación de esta etapa educativa.

La movilización ha sido promovida por la Plataforma 0-3 Estatal y la Plataforma 0-3 Extremeña, y en la región cuenta con el respaldo de la Asociación de Educadores Infantiles de Extremadura (ASEDINEX). El colectivo ha defendido que la situación actual del primer ciclo compromete tanto la calidad educativa como el bienestar de la infancia y las condiciones laborales del personal que trabaja con menores de 0 a 3 años.

Concentración regional

La concentración se celebrará el 7 de mayo, a las 11.00 horas, ante la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, en la avenida Valhondo, s/n, edificio Mérida III Milenio. La protesta tendrá una duración aproximada de una hora y, según la convocatoria, se desarrollará con carácter pacífico y conforme a la normativa vigente.

Cartel de la concentración. / Cedida

En el cartel difundido por la organización se llama a acudir vestidos de amarillo bajo el lema "No lo pienses... ¡lucha! Por una educación de calidad 0-3. Sin nosotr@s no hay educación infantil". La cita en Mérida forma parte de una jornada de huelga estatal con la que el sector quiere visibilizar sus reivindicaciones.

Menos niños por aula

Una de las principales demandas del colectivo es la reducción de ratios, que considera actualmente muy por encima de las recomendaciones europeas. Los técnicos sostienen que el número de menores por aula dificulta una atención adecuada y provoca una sobrecarga laboral que repercute en el día a día de los centros.

También han reclamado una mejora de la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, con medidas como su cómputo como doble plaza y la incorporación de personal de apoyo especializado. A juicio del colectivo, estos recursos son necesarios para garantizar una atención ajustada a las necesidades de cada niño.

Reconocimiento profesional

Junto a las demandas vinculadas a la organización de las aulas, los técnicos de Infantil han solicitado la reclasificación profesional al Grupo II, acorde con la titulación exigida y con las responsabilidades del puesto. También han pedido el reconocimiento de horas no lectivas, necesarias para el trabajo pedagógico y administrativo.

Entre las reivindicaciones figura además la implantación de la pareja educativa en el aula, una medida con la que el colectivo considera que se podría mejorar la atención a los menores y dignificar las condiciones laborales. También han solicitado la equiparación del calendario escolar con el resto de etapas educativas, al entender que permitiría reforzar la coherencia pedagógica del primer ciclo.

Desde ASEDINEX y las plataformas estatal y extremeña del 0-3 han hecho un llamamiento a la sociedad, a las familias y a las instituciones para respaldar la movilización. Las entidades convocantes han recordado que la etapa de 0 a 3 años constituye la base del desarrollo educativo y social y han defendido que "invertir en Educación Infantil es invertir en el futuro".