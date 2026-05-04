CCOO denuncia que 1.313 personas murieron esperando la dependencia en 2025 e inicia una campaña de movilizaciones en Extremadura

CCOO Extremadura iniciará este martes, 5 de mayo, una campaña de movilizaciones en defensa del sistema de atención a la dependencia con una concentración frente a las puertas de la sede regional del Sepad en Mérida. La protesta está convocada a las 10.30 horas y pretende visibilizar el "importante deterioro" que ha sufrido este servicio en la comunidad durante el último año.

En 2025 fallecieron en Extremadura 1.313 personas en lista de espera de la dependencia. De ellas, 697 estaban pendientes de empezar a recibir una prestación y 616 murieron sin que ni siquiera se hubiera resuelto su solicitud. Ante la situación, el sindicato reclamará en esta primera concentración una reducción de las listas de espera y un refuerzo del sistema público. Según los datos del Observatorio Estatal, la calificación global del sistema extremeño habría caído hasta un 2,3 sobre 10 en 2025, frente al 5,3 que obtuvo en 2024.

"Listas de espera inaceptables"

La secretaria de Acción Sindical y Política Social de CCOO de Extremadura, Paqui Gómez, ha afirmado en la presentación de la campaña que la situación de la atención a la dependencia es "muy preocupante". A su juicio, el sistema arrastra listas de espera "inaceptables", recursos insuficientes y desigualdad en el acceso a las prestaciones entre comunidades autónomas.

Para CCOO, resulta "imprescindible" reforzar la atención a la dependencia con más financiación y recursos, servicios más profesionales y una apuesta por centros y atención domiciliaria de titularidad y gestión pública. El sindicato considera que el sistema es "un pilar fundamental" del Estado de Bienestar porque protege la dignidad de las personas mayores, las personas con discapacidad y sus familias.

En Extremadura, la lista de espera alcanzó en 2025 las 8.420 personas, lo que supone 1.633 más que el año anterior. La central vincula este aumento con el deterioro del sistema y con la necesidad de revisar tanto los recursos disponibles como los tiempos de respuesta de la Administración.

Más de ocho meses para recibir prestación

El secretario de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Víctor Jesús González, ha criticado que la media para recibir una prestación en la región sea de 261 días. El sindicato recuerda que la ley establece que ese periodo no debe superar los 180 días.

González ha atribuido el principal fallo en la aplicación de la ley a la "falta de financiación y la desigualdad entre territorios" derivada de la transferencia de competencias a las comunidades autónomas. La organización sostiene que Extremadura debe alcanzar al menos un 2% del PIB regional destinado a reforzar el sistema público de dependencia para responder a los problemas actuales y para prepararse ante el progresivo envejecimiento de la población.

El reto del envejecimiento

CCOO cifra en 248.220 las personas mayores de 65 años que viven actualmente en Extremadura; esta población crecerá casi un 24% en los próximos quince años, en un contexto en el que las solicitudes al sistema de atención a la dependencia aumentan a un ritmo aproximado de 2.000 al año en la comunidad.

El sindicato considera que estos datos obligan a anticipar recursos y a reforzar la atención domiciliaria. El secretario de Afiliación de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Sergio Cuenca, ha defendido la necesidad de "priorizar la atención domiciliaria de titularidad y gestión pública, con servicios profesionales".

Cuenca ha considerado además "importantísima" la coordinación de los servicios sociosanitarios para atender adecuadamente a las personas en sus casas y ha reclamado un aumento de las horas de cuidado de atención domiciliaria, que considera insuficientes.

Empleo y condiciones laborales

La campaña sindical incorpora también una reivindicación laboral. CCOO subraya que las trabajadoras del sector son "fundamentalmente mujeres" que realizan su labor en condiciones precarias y con bajos salarios. Por ello, una de sus demandas pasa por la dignificación y mejora de las condiciones laborales de estas profesionales.

El sindicato advierte de que la evolución del empleo en el sector refleja también el deterioro del sistema. Según los datos facilitados por Sergio Cuenca, en 2025 solo se creó un empleo en el sector de la dependencia en Extremadura, frente a los 783 nuevos empleos que se habían generado en 2024.

Para CCOO, esta tendencia es "totalmente contraria" a su apuesta por profesionalizar el sector y por garantizar que la inversión pública revierta en la sociedad mediante empleo de calidad. La organización señala que las políticas aplicadas en años anteriores han permitido alcanzar 12.043 empleos directos en Extremadura vinculados a la dependencia.

Según los cálculos del sindicato, la inversión en dependencia genera en la comunidad 54,1 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, frente a los 39,8 del conjunto de España. La organización utiliza este dato para defender que el refuerzo del sistema no solo tendría impacto social, sino también económico y laboral.

Más transparencia en las residencias

CCOO también cuestiona la lectura que se hace de las plazas residenciales públicas en Extremadura. Sergio Cuenca ha advertido de que la posición de la comunidad como una de las regiones con mayor proporción de plazas de carácter público "puede ser engañosa".

Según ha explicado, muchas residencias son de titularidad pública por ser municipales, pero tienen la gestión cedida a entidades privadas. Por este motivo, el sindicato reclama más transparencia y una apuesta más clara por la titularidad y la gestión pública en los recursos de atención a la dependencia.