Extremadura cubre cuatro plazas MIR en el primer día de adjudicación y agota Dermatología y Cirugía Plástica

Extremadura ha arrancado la convocatoria MIR de 2026 con cuatro plazas asignadas en la primera jornada, reservada a los primeros 700 aspirantes de la clasificación nacional. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la primera elección en la región ha llegado con el número 108, que ha optado por Neurología en el complejo hospitalario universitario de Cáceres. Después han sido elegidas Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, en el Hospital Universitario de Badajoz, por el número 381; Cirugía Plástica, Estética y Reparadora, en Cáceres, por el 540; y Medicina Interna, en Badajoz, por el 601.

El primer día ya ha dejado agotadas dos de las especialidades más demandadas. Dermatología y Cirugía Plástica ya no figuran entre las vacantes del Ministerio en ninguna comunidad autónoma. En Extremadura, cada una tenía una única plaza ofertada: Dermatología en Badajoz y Cirugía Plástica en Cáceres.

No ocurre lo mismo en Neurología y Medicina Interna. En la primera, la región partía con tres puestos en esta convocatoria: el ya asignado en Cáceres y otros dos que siguen disponibles tras esa elección inicial. En Medicina Interna, la oferta de salida era de nueve plazas. Tras la adjudicación registrada en Badajoz, quedaban ocho por cubrir, repartidas entre Badajoz, Cáceres, Don Benito-Villanueva, Mérida y Plasencia.

Mejor arranque que en 2023

Con estas cuatro plazas cubiertas Extremadura mejora el arranque registrado en 2023, cuando cerró el primer día de adjudicación con dos plazas asignadas de las 229 que ofertaba entonces. Aquel año, la primera plaza extremeña fue Dermatología en Badajoz, elegida por el número 51, y la segunda correspondió a Anestesiología y Reanimación, también en Badajoz, con el número 374.

En convocatorias anteriores, la primera elección en Extremadura había llegado más tarde: en 2022 fue con el número 102, en 2021 con el 490 y en 2020 hubo que esperar hasta el número 792. El primer día, en cualquier caso, no permite anticipar el resultado final del proceso, que se prolongará durante varias semanas.

Más de 230 plazas pendientes

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, confía en que la comunidad pueda repetir este año la adjudicación del cien por cien de las 233 plazas MIR ofertadas en la región, tal y como ocurrió durante el proceso de adjudicación celebrado en 2025 por el Ministerio de Sanidad.

Coincidiendo con el arranque de la adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada en Medicina, después del inicio hace unos días de la formación sanitaria especializada, García Espada ha subrayado que el objetivo de la Administración autonómica es conseguir que los futuros residentes "elijan Extremadura" y lograr que quienes terminan su etapa formativa a finales de este mes de mayo permanezcan en el sistema sanitario regional.

En 2025, Extremadura adjudicó el 100% de las plazas ofertadas durante el proceso celebrado por el Ministerio de Sanidad. No obstante, a cierre del mes de septiembre figuraban 22 vacantes sobre un total de 312 plazas de Formación Sanitaria Especializada ofertadas en la comunidad.

La consejera ha defendido que la comunidad parte con argumentos para competir en un proceso clave para el relevo de profesionales en el sistema público de salud. Según ha recordado, la región lidera la oferta de plazas MIR por cada 100.000 habitantes.

Paga extra íntegra y contratos de hasta tres años

Entre los incentivos figuran el abono íntegro de la paga extraordinaria a los residentes, una medida que sitúa a Extremadura entre las "pocas" comunidades autónomas que aplican esta condición. García Espada ha recordado que este derecho fue reconocido por el Gobierno de María Guardiola en 2023, ya que hasta entonces los residentes tenían que "ir al juzgado para poder percibirla".

También ha puesto el foco en la posibilidad de ofrecer contratos de hasta tres años a quienes finalizan la residencia, que es, según ha afirmado, "lo máximo" que permite la ley. La Junta considera que esta herramienta puede ayudar a reforzar la estabilidad de los profesionales jóvenes y a cubrir necesidades en el sistema sanitario extremeño.

Todo ello, ha remarcado la consejera, está permitiendo que residentes procedentes de otras comunidades autónomas "se fidelicen" en Extremadura.

La eliminación de la nota de corte

García Espada ha vinculado la adjudicación completa del año pasado con la eliminación de la nota de corte del MIR, una medida que, según ha recordado, ella solicitó cuando llegó al cargo de consejera en la pasada legislatura.

"Era un lujo que no nos podíamos permitir e hizo que el año pasado todas las plazas de Extremadura fueran adjudicadas", ha apuntado la responsable de Salud, que ha insistido en que la comunidad quiere volver a aprovechar todas las plazas disponibles.

Presupuestos para 2026

Preguntada por las cuentas regionales para 2026, García Espada ha recordado que el pacto de gobierno entre PP y Vox en Extremadura lleva "implícito" un aumento de los presupuestos de la Consejería de Salud y Atención a la Dependencia.

La consejera ha indicado que el Ejecutivo está trabajando "mucho" para articular esas cuentas "lo antes posible", aunque no ha concretado plazos ni cifras. El incremento presupuestario de su departamento queda, por tanto, pendiente de la tramitación de las cuentas autonómicas.