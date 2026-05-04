Homologar salarios y reducir la temporalidad en el empleo público: las exigencias de CSIF al nuevo Gobierno extremeño

El sindicato CSIF ha pedido al Ejecutivo extremeño que convoque con urgencia la Mesa General de Negociación para alcanzar un acuerdo marco de legislatura con las organizaciones sindicales para dar respuesta a los principales retos de la función pública en la región.

Entre ellos sitúa la homologación salarial, unas ofertas de empleo público "serias" y adaptadas a las necesidades reales, así como la reducción de la tasa de temporalidad.

"O nos lo tomamos en serio o habrá problemas" en materia asistencial y de servicios en la Administración General, educación y sanidad, ha advertido este lunes en Mérida el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, durante una rueda de prensa en la que ha comparecido junto a los responsables autonómicos del sindicato en Educación, Sanidad y Administración General.

Román ha defendido unos acuerdos de legislatura que incluyan calendario, propuestas concretas y respaldo económico. "Necesitamos un acuerdo serio, claro y de futuro en el Marco General de la Administración", ha insistido.

El presupuesto de 2026, primera prueba

El sindicato considera clave que el proyecto de presupuestos de 2026 que elabore el Gobierno extremeño, formado por PP y Vox, incorpore partidas suficientes para afrontar las carencias que CSIF asegura detectar en los servicios públicos.

El sindicato ha situado el foco en los alrededor de 60.000 empleados públicos de Extremadura que, según Román, siguen en una posición desfavorable en salarios, temporalidad y determinadas condiciones laborales. "Los empleados públicos de Extremadura siguen estando en el vagón de cola", ha denunciado.

CSIF, sindicato mayoritario en la región con una representación del 46%, ha apelado al diálogo, pero también ha avisado de que habrá respuesta sindical si el Ejecutivo no abre una hoja de ruta. "Apelamos a la negociación, pues creemos que es el momento de llegar a un gran acuerdo", ha subrayado Román.

Sanidad: guardias, plantillas y carrera profesional

En el ámbito sanitario, CSIF reclama una mejora de la calidad asistencial y un refuerzo de las plantillas, dos cuestiones que vincula directamente con la capacidad del sistema para atender la demanda de la población extremeña.

El sindicato exige también el cobro íntegro de las guardias, la reclasificación profesional, el abono del solape para todas las categorías y turnos, así como el desarrollo de la carrera profesional.

Román ha advertido de que si no se actúa la falta de medidas puede derivar en problemas en la prestación de servicios. La organización sindical insiste en que el envejecimiento de las plantillas y la temporalidad condicionan ya el funcionamiento de áreas esenciales.

Educación: salarios, cátedras y menos burocracia

En Educación, CSIF plantea la homologación salarial con respecto a las cifras nacionales, además de medidas que permitan la promoción profesional, entre ellas la convocatoria de oposiciones a Cátedra.

La organización también reclama acabar con lo que considera una discriminación hacia los interinos y reducir la excesiva burocracia que, según sostiene, soportan los docentes. El sindicato vincula estas peticiones con la mejora de las condiciones laborales y con la necesidad de reforzar el funcionamiento ordinario de los centros educativos.

Junto a Román ha comparecido Mercedes Barrado, responsable autonómica de CSIF en Educación. También han participado Carmen Cortés, responsable de Sanidad, y Juanjo Samino, responsable de Administración General.

Administración General y temporalidad

Las peticiones se extienden igualmente al ámbito de la Administración General. CSIF reclama promociones internas por concurso y el cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales relativas al abono de complementos en vacaciones y situaciones de incapacidad temporal.

Uno de los puntos centrales del diagnóstico sindical es la temporalidad, que Román ha situado en torno al 33%. A esa cifra suma el envejecimiento de las plantillas, que a juicio del sindicato obliga a planificar ofertas de empleo público ajustadas a las necesidades de la Administración extremeña.

Si el Ejecutivo "no se pone a trabajar en esta hoja de ruta", ha advertido Román, habrá "contundencia sindical". La organización sostiene que el margen para aplazar decisiones se ha agotado y que el inicio de legislatura debe servir para fijar un marco estable de negociación.

Las subvenciones sindicales

Preguntado por la reducción de las subvenciones a las centrales sindicales recogida en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, Román ha asegurado que a CSIF "no le preocupa", porque la cuantía actual que recibe representa, ha explicado, solo el 3% de su presupuesto.

"Si hay distribución, que sea en función de la representatividad" sindical, ha apuntado el presidente autonómico de CSIF, que ha defendido que el criterio de reparto tenga en cuenta el peso real de cada organización.