El PP extremeño asegura que el comité jurídico del PSOE sobre el pacto con Vox "nace muerto"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado este lunes que el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para la formación del nuevo Gobierno regional se cumplirá "respetando escrupulosamente la ley" y ha pedido al PSOE extremeño que abandone la "política del miedo" y deje de generar "ruido" en torno al pacto.

En rueda de prensa, Sánchez Juliá ha respondido al anuncio de los socialistas extremeños de crear un comité jurídico para supervisar el cumplimiento del acuerdo entre populares y Vox. A su juicio, ese órgano "nace muerto" porque, según ha afirmado, "no va a tener nada que vigilar ni nada que controlar", ya que el Ejecutivo actuará dentro del marco legal y conforme a los plazos previstos.

El portavoz popular ha reprochado al nuevo secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, al que ha calificado de "neosanchista", que mantenga una actitud de confrontación desde su llegada al liderazgo del partido. "Se les llena la boca de decir que no van a contribuir a la polarización, pero desde que el señor Cotrina es secretario general, el PSOE de Extremadura no ha hecho más que atacar, confrontar y polarizar", ha afirmado.

Sánchez Juliá ha acusado a los socialistas de practicar una "política vieja y fracasada" basada, según ha dicho, en "intentar inculcar miedo a los extremeños". En este sentido, ha considerado que el PSOE está centrando su labor de oposición en "el ataque por el ataque" y no en "arrimar el hombro" en una nueva etapa política en la región.

Nuevo Consejo de Gobierno

El portavoz del PP también ha defendido la composición del nuevo Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, cuyos miembros tomaron posesión de sus cargos el pasado jueves. Según ha destacado, el Ejecutivo ha tenido “una gran aceptación entre los extremeños y entre los principales sectores económicos y sociales” de la región.

"Hay caras nuevas y caras conocidas, pero todos tienen algo en común: son personas a quienes les avala su trayectoria tanto política como profesional, su trabajo y su vocación por el servicio público", ha señalado Sánchez Juliá, quien ha subrayado que los consejeros acompañan a una presidenta, María Guardiola, que "da la cara por los extremeños, que no se esconde y que reclama lo que pertenece y lo que se le debe" a la comunidad.

El dirigente popular ha remarcado que el nuevo Ejecutivo tendrá como prioridades la estabilidad, el crecimiento económico y la defensa de los intereses de Extremadura. Además, ha recordado que el acuerdo de Gobierno contempla garantizar presupuestos autonómicos durante cuatro años, continuar con una política de bajada de impuestos, fortalecer los servicios públicos, contratar a más profesionales sanitarios, apostar por la vivienda para los jóvenes y defender la continuidad de la central nuclear de Almaraz.

Frente a ello, Sánchez Juliá ha criticado lo que considera "silencio" del PSOE extremeño ante la situación judicial del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que este lunes 4 de mayo ha declarado ante el juez por el caso de las mascarillas. El portavoz popular ha pedido a los socialistas regionales que sean "valientes" y aclaren su posición ante "todo lo que está saliendo" en este procedimiento.

En este punto, ha aludido a las declaraciones conocidas la pasada semana en relación con el caso y ha cuestionado el origen y destino de presuntos pagos en efectivo vinculados al PSOE. "Nos gustaría saber de dónde ha venido, dónde iba y con qué fin", ha indicado Sánchez Juliá, quien ha reprochado al PSOE de Extremadura que, según ha dicho, "todavía no haya dicho nada".

El PP extremeño sostiene así que el nuevo Gobierno nace con vocación de estabilidad y con respaldo parlamentario suficiente, mientras acusa a los socialistas de intentar instalar un clima de temor sobre un acuerdo que, insiste, se desarrollará "respetando escrupulosamente la ley".