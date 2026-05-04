Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha puesto en marcha una reforma del Código Técnico de la Edificación (CTE). La nueva norma, que recogerá una transposición parcial de la Directiva europea 2024/1275 relativa a la eficiencia energética de los edificios, tendrá rango de real decreto y, aunque está todavía pendiente de aprobación, podría entrar en vigor este mismo año.

Los promotores inmobiliarios avisan de que este código incluirá una serie de medidas que, de materializarse como están planteadas actualmente, supondrán un importante encarecimiento del precio de la vivienda. Un alza que llega, además, en plena espiral de subida de precios en este mercado.

A nivel nacional, el sector apunta a que estas exigencias podrían llegar a traducirse en un sobrecoste de hasta 18.000 euros en el precio de una vivienda tipo, «si bien será la redacción final del texto normativo la que permita conocer con precisión su alcance real y sus efectos económicos», se aseguró desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) a finales del año pasado, tras presentar alegaciones al proyecto.

Las dos asociaciones provinciales de promotores extremeñas, integradas en la patronal CNC Extremadura, adelantan que la subida puede tener un impacto relativo bastante mayor en la región que en otros territorios, dado el menor precio medio de la vivienda en relación con otras comunidades autónomas. Una circunstancia vinculada a su vez también a un menor poder adquisitivo medio de los extremeños.

El sector maneja estimaciones que sitúan la subida media en 18.000 euros por casa

«Es el miedo que tenemos todos los promotores», resume Jaime Gridilla, presidente de la asociación de promotores inmobiliarios de la provincia de Badajoz. «Son una serie de medidas nuevas que se podrían, al menos, retrasar un tiempo, para no encarecer la vivienda justo en este momento, que no es precisamente el mejor», arguye.

Encarecimiento ‘artificial’

Este representante de los promotores inmobiliarios pacenses incide en que «las viviendas que se hacen a día de hoy tienen una calidad muy alta, nada que ver con las que se hacían hace veinte o treinta años». Introducir estos requisitos ahora las encarecerá «‘artificialmente’», toda vez que se trata de unas condiciones que, como en el caso de los aislamientos, a veces están pensadas para otras latitudes. «Que estamos en Extremadura, que yo puedo abrir la ventana para airear la casa casi todos los días del año, por no decir todos. No estamos en Noruega con 30 grados bajo cero», apostilla.

Cita otras cuestiones relacionadas con la movilidad, como «que cada vivienda deba tener un 'parking' de dos bicicletas, algo que no sé hasta qué punto es necesario», o las derivadas de una mayor seguridad contra incendios, «que se han incrementado una barbaridad en los garajes» por la cada vez mayor presencia de los vehículos eléctricos.

Las empresas tienen que hacer frente, además, al mayor coste de los materiales por el conflicto de Irán

«Las condiciones térmicas del centro y norte de Europa no son las de los países mediterráneos. Se están haciendo una serie de cosas que no tienen sentido, debería haber una mayor disparidad [entre las normas nacionales]», coincide Abelardo Martín, presidente de los promotores de Cáceres.

Edificios de viviendas de nueva construcción. / Jordi Cotrina

«Están metiendo unas instalaciones de renovación de aire pensadas para países donde se pasan 6 meses sin poder abrir las ventanas, porque hace muchísimo frío», ejemplifica. «Y como eso, hay un montón de cosas que no son estrictamente necesarias». O que incluso, «aquí en Cáceres, no va a utilizar nadie» y que lo que están haciendo es «encarecer indudablemente la vivienda».

«A nosotros nos gusta hacer la vivienda lo mejor posible», razona, pero sin que el precio se dispare hasta «asfixiar» la demanda, haciendo que para una familia media se convierta en «imposible» abordar la compra de una casa.

Reducir superficie

Frente a eso, continúa Martín, solo quedan dos alternativas: o bien «quitarle instalaciones» a la vivienda, cuando eso sea posible; o «reducir su superficie». «Llegó un momento en el que los tres dormitorios se quedaron cortos y pasamos a cuatro, porque uno de ellos podía ser un estudio de trabajo o algo de este tipo», señala. Sin embargo, con esta progresiva subida de precios, «lo que hemos vuelto a hacer es que el de cuatro dormitorios pasa a tres y el de tres a dos. Se está reduciendo la superficie para intentar que se compre, porque estamos en un momento en el que el precio de venta de la vivienda está tan alto que supera el poder adquisitivo que tenemos aquí».

Con el aumento de precios por el nuevo CTE que se maneja «ya te plantas tranquilamente en 300.000 euros» en una vivienda prototipo de tres dormitorios en Badajoz capital, estima Gridilla. «Y todo esto sin tener en cuenta qué va a pasar con Irán y los materiales, que también están subiendo», advierte.

Desde el inicio

El impacto del conflicto, resalta, se ha dejado notar desde su inicio, con el aumento en los carburantes y su efecto en los costes del transporte. A día de hoy es complicado predecir cómo van a estar los precios de materiales como el hormigón o el aluminio en un futuro cercano. Ante esta incertidumbre, en el sector, asegura, ya hay quien ha optado por no iniciar la venta de una promoción «porque no sabe qué precio ponerle a la vivienda». «Una vez que ya has empezado a comercializar» resulta muy complicado tocar «el precio que firmas con el cliente final», esgrime.