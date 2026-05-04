¿Quieres dedicarte al cine o al teatro? La ESAD abre el plazo para estudiar Arte Dramático en Extremadura

La puerta de entrada a la formación oficial en Arte Dramático en Extremadura ya tiene fechas. La Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura (ESAD), centro público dependiente de la Junta de Extremadura, ha abierto el plazo para participar en las pruebas de acceso del curso 2026-2027, que se celebrarán entre el 18 y el 26 de junio en su sede de la plaza de San Jorge, en Cáceres. La convocatoria ofrece 24 plazas en la especialidad de Interpretación y seis en Dirección escénica y dramaturgia, dos caminos distintos para quienes quieren orientar su futuro profesional hacia el teatro, la creación escénica, el audiovisual o la escritura dramática.

El plazo de presentación de solicitudes comenzó el pasado 30 de abril y permanecerá abierto hasta el 21 de mayo. Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción en la oficina de Administración de la ESAD de Extremadura o a través del correo electrónico administración.esad.extremadura@educarex.es. Para presentarse es necesario estar en posesión del título de Bachillerato o haber superado la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, además de cumplimentar la documentación requerida en la solicitud.

Dos especialidades oficiales

Las enseñanzas superiores de Arte Dramático son estudios oficiales regulados por la normativa educativa estatal y se cursan en modalidad presencial. En el caso de Extremadura, la ESAD ofrece dos de las especialidades previstas en la legislación vigente: Interpretación y Dirección escénica y dramaturgia. La primera está vinculada al trabajo actoral, la presencia escénica y la construcción de personajes; la segunda, al proceso creativo desde la escritura, la puesta en escena y la dirección de espectáculos.

Los aspirantes que reúnan los requisitos académicos deberán superar una prueba específica de acceso, diferente para cada especialidad. En el caso de quienes quieran optar a las dos, los ejercicios comunes se realizarán una sola vez, mientras que las partes específicas deberán completarse para cada especialidad en los días fijados por separado.

Una escuela con historia en Extremadura

La actual ESAD hunde sus raíces en la Escuela de Teatro y Danza de Olivenza, creada en enero de 1998, cuando los estudios teatrales comenzaron a impartirse en Extremadura de una forma reglada. Aquel primer curso, de carácter experimental, se desarrolló entre enero y junio y contó con 18 alumnos. La experiencia resultó positiva y abrió el camino a una formación estable en una comunidad que contaba con actividad teatral, festivales y compañías, pero que carecía hasta entonces de una estructura académica específica para formar a nuevos profesionales.

Desde entonces, la formación teatral en Extremadura ha pasado de responder a una demanda histórica del sector a consolidarse como una enseñanza superior oficial. La ESAD mantiene hoy ese papel como espacio de aprendizaje para quienes buscan una preparación rigurosa en artes escénicas, tanto desde la interpretación como desde la escritura y la dirección.

Plazo abierto hasta el 21 de mayo

Toda la información sobre el procedimiento de acceso y matriculación está disponible en la página web de la ESAD de Extremadura. La convocatoria forma parte de la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura por la Consejería de Educación y Formación Profesional, que regula el acceso y la matriculación del alumnado en las enseñanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramático y Diseño para el curso 2026-2027.

Con las pruebas fijadas para la segunda quincena de junio, la escuela vuelve a abrir su proceso de selección para quienes quieran convertir la vocación escénica en formación oficial. En una región donde el teatro ha tenido tradición, festivales y compañías, la ESAD representa desde hace más de dos décadas el paso académico para quienes quieren aprender el oficio desde dentro, sobre el escenario o al otro lado de la escena.