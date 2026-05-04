Renfe establece 1.482 servicios de autobús por obras de Adif en Plasencia

Las obras de Adif en la zona de Monfragüe y Plasencia obligan a Renfe a establecer un plan alternativo de traslado de viajeros por carretera.

Así, desde este martes, 5 de mayo, la compañía española de ferrocarril programa 1.482 servicios de autobús que garantizan la movilidad de los pasajeros con origen o destino en Plasencia. Este servicio se prolonga hasta el 4 de agosto, fecha que Adif prevé finalizar los trabajos que, actualmente, impiden la circulación del tren.

De hecho, los servicios afectados por el plan alternativo de transporte de Renfe son los trenes de media y larga distancia que realizan parada en Plasencia, subrayan desde Renfe.

Igualmente, con los autobuses se conectan la estación placentina con la de Monfragüe, donde los viajeros podrán continuar su viaje en tren, mientras que en el caso de los servicios que conectan Plasencia y Sevilla, el tramo por carretera se realizará entre Plasencia y Cáceres.

Señala además que en el viaje por carretera no está permitido transportar mascotas ni bicicletas y es necesario adquirir o formalizar el billete.