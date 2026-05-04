El tiempo en Badajoz: cielo poco nuboso y máximas de 23 grados

Si este domingo, último día del puente de mayo, las temperaturas bajaron en Extremadura y el cielo se cubrió, aunque no llegó a llover, este lunes prosigue la misma tónica.

Así, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), anuncia que Extremadura vive una jornada de cielo poco nuboso, aunque la nubosidad evoluciona en la zona montañosa de la región, donde pueden registrarse precipitaciones.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas sigue en ligero o moderado descenso, mientras que las máximas se mantiene o experimentan una leve caída. Por ello, en Badajoz, el termómetro alcanza los 23 grados de máxima y los 10 de mínima; en Cáceres, la oscilación va de 21 a 9 grados.

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Por último, el viento sopla de componente oeste con tendencia a noroeste, y será flojo o moderado.