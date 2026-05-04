Predicción meteorológica
El tiempo en Badajoz: cielo poco nuboso y máximas de 23 grados
Las temperaturas mínimas descienden ligeramente en Extremadura, mientras las máximas se mantienen o caen un poco, con vientos flojos o moderados
Si este domingo, último día del puente de mayo, las temperaturas bajaron en Extremadura y el cielo se cubrió, aunque no llegó a llover, este lunes prosigue la misma tónica.
Así, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), anuncia que Extremadura vive una jornada de cielo poco nuboso, aunque la nubosidad evoluciona en la zona montañosa de la región, donde pueden registrarse precipitaciones.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas sigue en ligero o moderado descenso, mientras que las máximas se mantiene o experimentan una leve caída. Por ello, en Badajoz, el termómetro alcanza los 23 grados de máxima y los 10 de mínima; en Cáceres, la oscilación va de 21 a 9 grados.
Por último, el viento sopla de componente oeste con tendencia a noroeste, y será flojo o moderado.
- Detenidos tres hombres al ser sorprendidos robando catalizadores en la autopista de Badajoz
- El IES San José de Badajoz acude al Defensor del Pueblo: 'Nos quedamos sin alumnos, pero somos un centro de lo más normal
- Badajoz renovará su logística urbana: así es el plan que promete menos tráfico, más eficiencia y fin al caos del reparto
- La policía investiga un nuevo incendio en una vivienda del Cerro de Reyes de Badajoz
- Guardianes del planazo: cómo un grupo de WhatsApp revitaliza eventos culturales en Badajoz
- Duelo de orquestas en Badajoz: seis horas de música sin parar en el recinto ferial
- Las instituciones continúan trabajando para que Monesterio tenga un nuevo Cuartel de la Guardia Civil
- El hornabeque del puente de Palmas de Badajoz, más cerca de abrirse al público