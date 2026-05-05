APAG Extremadura Asaja exige en Madrid medidas urgentes por la subida del gasóleo y los fertilizantes

Una quincena de agricultores convocados por APAG Extremadura Asaja se ha concentrado este martes frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid, para protestar contra el incremento de los costes de producción y las políticas comerciales de la Unión Europea. Los manifestantes han puesto el foco en la subida del gasóleo agrícola y de los fertilizantes, dos insumos básicos que, según denuncian, están estrechando cada vez más los márgenes de rentabilidad del campo extremeño.

Protesta del campo extremeño en Madrid

El presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha explicado que el encarecimiento del gasóleo y los fertilizantes ha sido “la gota que ha colmado el vaso” para un sector que arrastra desde hace tiempo el impacto de diferentes acuerdos comerciales. Metidieri ha señalado directamente a pactos como los de Mercosur, Australia y Marruecos, al considerar que forman parte de una política comercial europea que “está hundiendo al sector”.

“Grave riesgo” para la soberanía alimentaria

Durante la protesta, el dirigente agrario ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, pueden tener estas decisiones sobre la producción nacional y europea. “Se está poniendo en grave riesgo la soberanía alimentaria”, ha afirmado Juan Metidieri. El presidente de APAG Extremadura Asaja ha defendido que la concentración busca reclamar “la preferencia comunitaria para nuestros productos” frente a importaciones que, según la organización, no compiten en igualdad de condiciones.

Reivindicaciones al ministro Luis Planas

La asociación ha entregado este martes una tabla reivindicativa dirigida al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con medidas concretas para aliviar la situación económica de agricultores y ganaderos. Entre las principales demandas figura que el Gobierno asuma el incremento de los costes en fertilizantes y gasóleo desde febrero, así como una reducción extraordinaria del 35 % en el IRPF sobre las facturas de ambos insumos.

Menos burocracia y defensa de la PAC

APAG Extremadura Asaja también reclama acuerdos comerciales que fortalezcan las fronteras, un presupuesto independiente para la PAC 2028-2034 y una reducción de la carga burocrática que soportan las explotaciones agrarias. La organización agraria incluye además en sus exigencias la revisión del Plan Nacional de Sanidad Animal, la puesta en marcha de nuevos regadíos y mejoras en las infraestructuras ya existentes.

Rechazo al Pacto Verde europeo

El documento entregado al Ministerio recoge igualmente la oposición de APAG Extremadura Asaja al Pacto Verde europeo y a la Ley de Restauración de la Naturaleza. La asociación considera que estas políticas añaden nuevas exigencias al sector en un momento marcado por el aumento de los costes, la competencia exterior y la incertidumbre sobre el futuro de muchas explotaciones agrarias en Extremadura.